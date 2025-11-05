世界盃資格賽》名單更新！譚傑龍、蔡宸綱等遞補進16人 林信寬已解除列管

林信寬。（資料照，記者盧養宣攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕世界盃男籃資格賽將在11月底登場，由於原本入選的球員胡瓏貿、馬建豪、高錦瑋和林信寬確定不會參賽，因此名單今天再次更新，譚傑龍、蔡宸綱和關達祐進入16人名單，24人名單則補進白曜誠、谷毛唯嘉、韓杰諭和林正。

籃協昨天已經先公布第一版本的24人以及16人名單，但這次胡瓏貿、馬建豪、高錦瑋和林信寬確定缺席11月28日和12月1日對上日本隊賽事，因此昨晚總教練圖齊提出新的名單，並再次召開選訓會議，今天再次公布新版的16人和24人名單。

原本高錦瑋、胡瓏貿和馬建豪在16人名單內，改由譚傑龍、蔡宸綱和關達祐遞補，而24人名單方面，則由白曜誠、谷毛唯嘉、韓杰諭和林正補上。

另外，原本已經入選24人名單的林信寬，這次婉拒參賽也讓他的兵役問題被球迷討論。根據國家體育競技代表隊服補充兵役辦法，林信寬奪下杭州亞運3對3金牌，得以取得補充役資格，而他也已經入伍服12天補充役，並接受5年列管；但條文內也有明訂，若參加奧運獲得前3名或參加亞運獲得第1名，將得以申請提早解除列管。

針對林信寬兵役問題，今天籃協澄清，經與林信寬之球隊、經紀人等再次確認後，林信寬已解除列管。

世界盃男籃資格賽名單更新。（籃協提供）

