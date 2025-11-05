世界大賽》「突破人類極限！」 山本由伸「中0日」讓南韓球星敬佩

山本由伸。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本強投山本由伸在世界大賽第7戰「中0日」登板，後援2.2局無失分，幫助道奇奪冠，達成21世紀首支二連霸球隊。效力韓職三星獅的25歲明星右投元兌仁，也讚嘆山本由伸的神奇表現，「突破人類的極限。」

山本由伸在世界大賽出賽3場有2場先發，拿到3勝、防禦率僅1.02，共投17.2局賞15次三振，包含G2先發9局失1分完投勝、G6先發6局失1分摘勝，以及G7「中0日特攻」後援2.2局無失分，幫助道奇達成21世紀首支二連霸球隊。山本由伸也勇奪世界大賽MVP。

根據韓媒《朝鮮日報》報導，元兌仁讚賞山本由伸，「他突破人類極限，投出最棒的表現，真是令人敬佩的投球。」元兌仁也說，「老實說難以置信，他們都說他是世界上最貴的投手（12年3.25億美元約），但他物超所值。」

元兌仁提到，山本由伸在季後賽連2場完投，並在背水一戰的世界大賽第6戰力挽狂瀾，把球隊從絕境中救回來，「前一天才投96球，隔天第7戰9局一、二壘有人時登板時又守住。我就在想，自己能做到這種事嗎？老實說，我投球完隔天連手都抬不起來，但他在巨大的舞台、更大壓力的情況下投出那樣的內容，隔天還能投得更猛...感覺整個宇宙的能量都在山本身上。」

元兌仁在2024年豪取15勝摘得韓職勝投王，今年先發27場交出12勝4敗、防禦率3.24的成績，共投166.2局賞108次三振。元兌仁近年也是南韓國家隊常客，打過2023年的經典賽、杭州亞運、以及亞冠賽。

山本由伸有望明年代表日本隊參加經典賽，被問到有機會在國際賽戰場碰上山本，元兌仁對此說，「能在這樣舞台上和他交手是我的榮幸，但那時我必須以對手、而不是球迷的身分面對他。就像大谷翔平上次在經典賽決賽所說的那樣，我會拋開所有崇拜之情，以不惜一切取勝的決心投入比賽。」

