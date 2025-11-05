MLB》有望終身皇家！ 曾擊敗大谷翔平的鐵捕培瑞茲簽2年延長約

皇家宣布跟培瑞茲簽下2年延長合約。（圖片取自X）

〔體育中心／綜合報導〕皇家今天宣布，與35歲明星本壘板指揮官培瑞茲（Salvador Perez）簽下2年2500萬美元的延長合約，讓他能夠效力到2027年賽季。

培瑞茲在2006年10月於國際自由球員市場跟皇家簽下職業合約，在2011年登上大聯盟後就一直待在皇家，扣除2019年因傷整季報銷外，生涯14年一軍賽季曾9次入選明星賽，拿過5座金手套獎、5座銀棒獎，是球隊2015年的世界冠軍成員，也是當年的世界大賽MVP。

請繼續往下閱讀...

培瑞茲生涯一共敲出303轟，在2021年更以48轟、121打點位居該年美聯的全壘打王與打點王，該年他跟小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）以48轟並列，大谷翔平則以46轟名列第三。

根據大聯盟記者薛曼（Joel Sherman）指出，皇家跟裴瑞茲簽下2年2500萬美元的延長合約，原本皇家在今年可以選擇執行1350萬美元的球團選擇權，或是能夠以200萬美元買斷，最終選擇簽下新合約，而這張合約有很高的機率讓培瑞茲能夠實現「終身皇家人」的成就。

培瑞茲簽下2年延長合約。（資料照）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法