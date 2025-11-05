自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》有望終身皇家！ 曾擊敗大谷翔平的鐵捕培瑞茲簽2年延長約

2025/11/05 09:50

皇家宣布跟培瑞茲簽下2年延長合約。（圖片取自X）皇家宣布跟培瑞茲簽下2年延長合約。（圖片取自X）

〔體育中心／綜合報導〕皇家今天宣布，與35歲明星本壘板指揮官培瑞茲（Salvador Perez）簽下2年2500萬美元的延長合約，讓他能夠效力到2027年賽季。

培瑞茲在2006年10月於國際自由球員市場跟皇家簽下職業合約，在2011年登上大聯盟後就一直待在皇家，扣除2019年因傷整季報銷外，生涯14年一軍賽季曾9次入選明星賽，拿過5座金手套獎、5座銀棒獎，是球隊2015年的世界冠軍成員，也是當年的世界大賽MVP。

培瑞茲生涯一共敲出303轟，在2021年更以48轟、121打點位居該年美聯的全壘打王與打點王，該年他跟小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）以48轟並列，大谷翔平則以46轟名列第三。

根據大聯盟記者薛曼（Joel Sherman）指出，皇家跟裴瑞茲簽下2年2500萬美元的延長合約，原本皇家在今年可以選擇執行1350萬美元的球團選擇權，或是能夠以200萬美元買斷，最終選擇簽下新合約，而這張合約有很高的機率讓培瑞茲能夠實現「終身皇家人」的成就。

培瑞茲簽下2年延長合約。（資料照）培瑞茲簽下2年延長合約。（資料照）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中