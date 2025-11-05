亞洲職棒交流賽》隊長林立領軍！ 樂天桃猿參賽名單出爐

樂天桃猿林立。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕樂天桃猿今天公布參與「2025亞洲職棒交流賽」的球員名單，由林立與梁家榮雙雙領銜，迎戰來自日韓兩支頂級職棒勁旅，日職東北樂天金鷲及韓職KT巫師。樂天桃猿期許年輕球員們能透過高水準的交流賽汲取國際賽經驗，全面提升球隊未來競爭力。

樂天當家球星林立是中華職棒近年最具代表性的頂級強打之一，在攻守兩端都是樂天桃猿不可或缺的核心人物，具備一棒扭轉戰局的長打火力與優秀的跑壘判斷，是全隊進攻的發動機，國際賽經驗豐富的林立本次交流賽也以隊長身份傳承經驗、展現領導力，帶領年輕選手們直接感受亞洲職棒的最高強度。

梁家榮在剛結束的台灣大賽中，以 MVP 級的表現和穩定的打擊，成為球隊最終奪冠的關鍵人物之一，他不只在進攻端具備高穩定度，其內野指揮官的氣場與精采的守備技巧，更是穩定球隊防線的關鍵。

本次交流賽樂天桃猿將由正、副隊長攜手，傳承國際賽、總冠軍經驗與韌性給陣中潛力新秀，透過實戰經驗的傳承，展現台灣職棒頂尖選手風采，為台灣爭取交流賽最高榮譽。

除了場上的精采對決，場邊的應援嬌點更成為球迷熱議的話題，本次賽事樂天女孩（Rakuten Girls）將派出卉妮、穎樂、曲曲、Mika、貝佳頤五位人氣成員代表參戰，點燃全場觀賽熱情。除了在11月7日及9日場邊應援外，球迷還有機會透過賽前見面會與樂天女孩近距離互動，延續總冠軍的歡樂氛圍。樂天女孩也將與桃氣女孩（Peach Girls）攜手，獻上史無前例、棒球與排球官方啦啦隊的跨界聯合開幕演出。兩團共計 12 位人氣女孩的首次國際交流賽合體演出，將為這次亞洲職棒交流賽帶來前所未有的熱情與話題。

【賽程表】

11/7（五）18:35 日職東北樂天金鷲 vs 韓職KT巫師

11/8（六）17:05 日職東北樂天金鷲 vs 中職樂天桃猿

11/9（日）14:05 韓職KT巫師vs 中職樂天桃猿

樂天桃猿參賽名單。（主辦單位提供）

