世界大賽》道奇老將、鐵捕G7開轟成奪冠關鍵 接到兩球的父子檔轉交拍賣公司

道奇老將羅哈斯9局開轟，幫助球隊續命。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕洛杉磯道奇在世界大賽G7殊死戰，靠著靠著老將羅哈斯（Miguel Rojas）的9局追平轟以及鐵捕史密斯（Will Smith）的11局超前轟，幫助球隊拿下二連霸，而傳出接到這兩顆球的恰巧是一對父子檔，並最終將球交給了拍賣公司。

道奇世界大賽第7戰，9局上半落後的情況下，先是靠著羅哈斯砲轟藍鳥終結者霍夫曼（Jeff Hoffman）追平戰局，將比賽帶進延長，而來到11局上，史密斯也痛擊塞揚投手畢伯（Shane Bieber）超前比數，雙雙成為球隊拿下冠軍的功臣。

不過根據《ESPN》接獲來自SCP拍賣公司（SCP Auctions）高層的消息，羅哈斯與史密斯的全壘打球分別被一對父子檔約翰・貝恩斯（John Bains）與馬修・貝恩斯（Matthew Bains）給接到。

報導指出，貝恩斯父子為藍鳥季票的持有者，當時就坐在羅傑斯中心（Rogers Centre，藍鳥主場）143區的第1排座位（位於左外野藍鳥牛棚區的後方），當時羅哈斯的全壘打先被爸爸約翰接到，隨後史密斯陽春砲的落點也很相當，最後恰巧由兒子馬修接住，約翰坦言：「我坐在這裡至少10年了，我買在這個位置最主要的原因，就是為了能在球場翻新後現場看到季後賽。」

然而這兩顆球並沒有被大聯盟官方另外標記，根據聯盟規定，只要球離開球場且沒有相關人員確認，就不會受到大聯盟官方的認證，對此SCP拍賣公司的營運長基斯（Mike Keys）表示，公司的庫存經理這週飛到加拿大的安大略省向貝恩斯父子取回這兩顆球，並在進行拍賣前，會收集父子檔書面的證詞並進行測謊，「對於這些沒有經認證的球，我們只能夠這樣去處理。」

根據報導，去年世界大賽投出的最後一球在經過大聯盟認證後，以41.4萬美金（約新台幣1281.6萬元）售出，且所得全數用於救援洛杉磯火災，此外道奇球星佛里曼（Freddie Freeman）在去年世界大賽G1敲出史上首支的再見滿貫砲，該球也以156萬美元（約新台幣4828.5萬元）售出，成為史上第3貴的全壘打球。

史密斯11局敲出超前比數的全壘打。（資料照，法新社）

AWESOME HOBBY MOMENT



A father and son from Ontario each caught a game-changing home run in Game 7 of the World Series.



John Bains snagged Miguel Rojas’ 387-foot blast to tie the game, and two innings later his son Matthew caught Will Smith’s go-ahead homer that helped… pic.twitter.com/OOcalAAM4Y — Fanatics Collect （@FanaticsCollect） November 2, 2025

