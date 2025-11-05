MLB》有嬌小右投山本由伸的成功鋪路！ 西武強投獲美媒59億預測

今井達也。（產經體育）

〔體育中心／綜合報導〕西武獅強投今井達也在今年向球團透露旅美意願，倘若球團順利同意讓他入札，今井達也將成為大聯盟自由市場上的頂尖大物，《The Athletic》撰文預測，他有機會拿到8年1.9億美元（約新台幣59億）的天價大約。

文中點出，以標準化防禦率（ERA+）來看，今井達也在今年日職的表現接近菊池雄星、千賀滉大、黑田博樹離開前的賽季，考量到準備挑戰大聯盟的年紀與三振率，菊池雄星有可能會是最類似的對象。

如果以菊池雄星為例，並以此增加幾年合約長度，那今井的合約將會來到8年1.46億美元，加上入札金的話接近1.7億美元。然而，今井在2025年出色的表現，加上今年自由市場上相對疲軟的投手選擇，預期今井達也可以拿到更高的金額。

更有利的是，本季賽的季後賽巨星同樣是一名身材嬌小的日本右投，儘管山本由伸在日本職棒的成績遠超過今井。

文中另外點出了今井達也本季的數據，恰巧與另一位日本名投松坂大輔在日職的最後一個賽季成績類似，倘若有球隊將今井視為與松坂大輔相同的水準，那麼在增加年限與金額的情況下，合約將可能成為8年1.9億美元，外加大概3000萬美元的入札金。

