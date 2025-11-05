MLB》球迷舉標語「大谷娶我媽媽」讓大谷翔平和真美子都笑翻

大谷翔平與愛妻田中真美子（左）參加奪冠遊行。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕道奇在世界大賽擊敗藍鳥，成為21世紀首支二連霸球隊。道奇昨天在洛城市中心舉辦封王遊行，道奇日本巨星大谷翔平與愛妻田中真美子一同搭上雙層巴士參與遊行。其中，有一名男球迷高舉「大谷翔平，娶我媽媽」的看板，讓田中真美子當下笑開懷。

大谷翔平昨天身穿球隊連霸的T恤，與田中真美子一起參加奪冠遊行，最後回到道奇球場與球迷們同樂。

請繼續往下閱讀...

其中，大谷翔平在遊行過程中指著某物，讓愛妻真美子當場大笑，真美子還一度要試著遮住大谷的眼睛。

大聯盟官方社群媒體X今天揭曉「答案」，就是有一位男性球迷高舉「大谷翔平，和我媽結婚」的看板。外國網友們紛紛笑說，「別指望真美子允許翔平娶他的媽媽。」、「她嘗試要遮住大谷的眼睛」、「翔平和真美子的反應太可愛了」。

Mamiko's reaction to this sign was priceless and Shohei couldn't stop laughing



: Jaybug2714/TikTok pic.twitter.com/qZYzYFSnUA — MLB （@MLB） November 4, 2025

大谷翔平與愛妻田中真美子（左）參加奪冠遊行。（資料照，路透）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法