體育 即時新聞

田中真美子還在用iPhone 13 林智群點出2重點網笑翻

2025/11/05 12:02

林智群轉發2人合照點出，田中真美子仍在使用iPhone 13基本款，顯示她的價值觀正確，並打趣地說「不用太好的手機也可以拍到大谷」，貼文曝光後引起大量網友迴響。（翻攝自臉書）林智群轉發2人合照點出，田中真美子仍在使用iPhone 13基本款，顯示她的價值觀正確，並打趣地說「不用太好的手機也可以拍到大谷」，貼文曝光後引起大量網友迴響。（翻攝自臉書）

〔即時新聞／綜合報導〕道奇近日在洛城市中心舉辦封王遊行，其中大谷翔平與愛妻田中真美子一起搭上雙層巴士參與遊行。對此，林智群轉發2人合照點出，田中真美子仍在使用iPhone 13基本款，顯示她的價值觀正確，並打趣地說「不用太好的手機也可以拍到大谷」，貼文曝光後引起大量網友迴響，有人笑說「第2點太好笑了」。

大谷翔平與愛妻田中真美子一起搭上雙層巴士參與遊行。（路透）大谷翔平與愛妻田中真美子一起搭上雙層巴士參與遊行。（路透）

律師林智群今日發文提及，「大谷太太還在用iphone 13，還是基本款。這代表了2件事情。

林智群分析，首先，她的個人價值觀很正確，身外之物就是夠用就好，不用追逐流行，更不會因為有錢就亂花費。第2點，她不用太好的手機也可以拍到大谷。

網友看到貼文後相繼留言，有人說「第二點最重要」、「她不用拍大谷，她可以直接帶回家好嗎？！」、「她還可以叫他不要動。笑一個。問西瓜甜不甜。」、「第2點太好笑了、你所處的位置、決定你拍照的品質、而非手機品牌、哈哈」、「天天拍，連睡覺吃飯都拍的到」。

