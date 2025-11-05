自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》日職兩大角落砲手預測金額出爐 村上宗隆49億長約穩了？

2025/11/05 10:48

村上宗隆。（資料照）村上宗隆。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕日本職棒兩大角落砲手，養樂多村上宗隆和巨人岡本和真休賽季都確定會透過入札制度挑戰大聯盟，《The Athletic》記者布里頓（Tim Britton）也為他兩人的合約做出預測。

布里頓認為，村上宗隆與岡本和真繳出的成績類似2021年的鈴木誠也，而鈴木誠也在大聯盟的成績與奈勒（Josh Naylor）相似，因此在預測上便以奈勒的合約當作基準。

村上宗隆26歲正值巔峰期，近期大聯盟對於年輕的自由球員如索托（Juan Soto）、小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）與山本由伸等人都給出大約，使得年齡優勢的成本大幅上漲，然而村上宗隆才剛經歷一個受傷的賽季，可能讓球團對於合約長度有所卻步。

但布里頓仍認為會有球團願意給村上宗隆一張8年合約，若以奈勒（4年9200萬）美元的合約加倍，再考量到入札金，那村上宗隆預期能獲得的金額將會是8年1.585億美元（約新台幣49億）。而要滿30歲的岡本和真同樣也以奈勒的合約當作參考基準，再加上入札金的話，預測則是4年7850萬美元。

棒球美國《Baseball America》近期也針對村上宗隆與岡本和真的合約做出預測，兩人分別被認為能獲得7年1.4億美元與5年8500萬美元的薪水。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中