日職》罕見！中日龍35歲明星左投行使海外FA 「這是最後的時機...」

松葉貴大。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕中日龍35歲明星左投松葉貴大今年整季吃下145.2局，生涯首次達成規定局數。如今松葉貴大將行使海外自由球員權利，他對此表示，「當我思考剩餘的棒球生涯時，這是最後一次能行使權利的機會，也有想再聽聽其他球團的看法，因此決定宣告（FA）。」

松葉貴大今年是中日龍先發輪值一員，整季先發23場，交出7勝11敗、防禦率2.72成績，共投145.2局賞61次三振，被打擊率2成51，每局被上壘率（WHIP）為1.19，今年首度入選明星賽。松葉貴大在2022年取自國內自由球員權利後，以複數年合約續留中日龍。

請繼續往下閱讀...

日媒《中日體育》報導，松葉貴大昨天受訪表示，「主要是年齡的因素，如果要宣告（FA），這應該是最後的時機。今年我覺得投出可稱為生涯最佳的成績，所以選擇行使權利。」

談到挑選球隊最重視的因素，松葉貴大說，「最重要是能長久打球，看到同年齡的選手陸續退休，我最看重的是合約年限。我想珍惜身為職業棒球選手的時間。」

松葉貴大是2012年選秀會獲歐力士猛球第一指名入團，他在日職打滾13年，待過歐力士和中日龍，生涯合計220場出賽有201場先發，累積55勝79敗、平均防禦率3.58。

此外，松葉貴大曾擔任過2014年日美明星對抗賽、以及2015年日本隊與歐洲隊交流賽的日本隊成員。

