體育 棒球 學生棒球

台日高中棒球對抗賽 夏甲冠軍沖繩尚學王牌投手參戰

2025/11/05 12:26

新莊棒球場。（資料照，新北體育局提供）新莊棒球場。（資料照，新北體育局提供）

〔記者羅志朋／台北報導〕為強化台灣、日本間棒球交流，中華民國棒球協會與日本高等學校校野球聯盟（簡稱高野連）達成共識，將在今年12月25至27日在新莊棒球場恢復舉辦「2025年台日高中棒球交流對抗賽」，由今年黑豹旗的冠、亞軍球隊，迎戰日本北海道聯隊與九州聯隊，上演兩國高中棒球菁英對決戲碼。

過去台灣與日本曾在2015年至2017年舉辦過台日高中棒球交流賽，後因故暫停，中華棒協理事長辜仲諒去年赴日期間與日本高野連會長碰面，雙方就恢復交流賽事事宜進行討論，最終決定於今年開始復辦，辜理事長相當重視此項賽事，藉由雙方高中球員密切交流、砥礪球技，並達到以球會友目的，更是他擔任棒協理事長以來，一直推動強化亞洲地區棒球運動發展的重要目標之一。

此次參賽球隊除我國黑豹旗的冠、亞軍隊外，今年日本夏季甲子園大賽冠軍隊沖繩尚學王牌投手新垣有絃，確定將隨日本九州聯隊來台參賽，屆時將上演甲子園冠軍VS黑豹旗冠軍精彩戲碼，比賽將從12月25日起一連進行3天，每天進行2場、共6戰的賽事。

今年中信盃黑豹旗冠軍戰，將在11月30日於新莊棒球舉行，冠軍熱門的新北穀保家商與桃園平鎮高中，有機會在16強賽提前交手，這也代表這是自2013年首屆黑豹旗開打以來，這兩支我國青棒強校將至少有一隊無法打入四強。

