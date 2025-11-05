電競》英雄聯盟LCP聯賽新賽季1/16登場 導入冠軍積分制度

CFO。（資料照，中信育樂提供）

〔中央社〕即將在2026年迎接第2個賽季的英雄聯盟太平洋職業聯賽（LCP），預計於1月16日替第1賽段揭開序幕，並將導入冠軍積分制度，藉以決定2026世界大賽的參賽戰隊。

經歷第1年賽區整併的經驗後，太平洋職業聯賽今天宣布第2個賽季的賽制規劃，首先維持劃分為3個賽段，其中第1賽段將於2026年1月16日登場，而且所有比賽日最早在台灣時間下午2時開賽，並以2v2對戰決定選邊權，將帶來更快節奏、不間斷的刺激比賽。

另外，太平洋職業聯賽指出，為提升比賽精彩度，並延長季後賽事長度，因此所有季後賽比賽將改為BO5（5局3勝制），而第1、2賽段則維持現有賽制架構，包含例行賽採單循環BO3（3局2勝制），季後賽以混合淘汰制BO5（5局3勝制）。

值得一提的是，太平洋職業聯賽特別提到，第3賽段將引入瑞士制，為戰隊間對抗增添變數，像是資格賽、淘汰賽階段即採用BO5，同時導入冠軍積分制度，決定最終晉級2026世界大賽的戰隊，保障在整個賽季中保持優異表現的戰隊，獲得應有的獎勵。

隨著英雄聯盟世界大賽步入尾聲，台灣戰隊中信飛牡蠣（CFO）打進台港澳賽區暌違10年的8強，新賽季將尋求持續稱霸太平洋職業聯賽地位，而通過升降賽考驗的台灣戰隊DCG（Deep Cross Gaming）則將成為新力軍，為聯賽注入一股新的活力。

