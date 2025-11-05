自由電子報
NBA》沒有怪物狀元沒問題！「神偷」關鍵三分、鵜鶘賽季首勝出爐

2025/11/05 12:56

阿瓦拉多投進關鍵超前三分球。（美聯社）阿瓦拉多投進關鍵超前三分球。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕賽前確定沒有「怪物狀元」威廉森（Zion Williamson）的鵜鶘，今天靠著「神偷」阿瓦拉多（Jose Alvarado）第四節關鍵三分超前比數，以116：112逆轉黃蜂，終於收下賽季首勝。

威廉森在今天被宣布因為左腿後側拉傷將進入傷病名單，預計要休息7到10天，對開季0勝6敗的鵜鶘無疑是一記重拳。

不過今天半場鵜鶘還領先2分，在第三節被打出11：0的攻勢遭到逆轉，且黃蜂在逆轉後就一路維持領先，直到第四節剩下16.1秒阿瓦拉多的超前三分才正式反超比數，同時還靠著菜鳥昆恩（Derik Queen）的抄截讓墨菲（Trey Murphy III）獲得罰球機會，他也穩罰2球奠定勝基，最終就以4分差順利收下賽季首勝。

墨菲拿下全隊最高21分，投進關鍵三分的阿瓦拉多板凳出發18分6助攻進帳，鵜鶘全隊共有8人得分上雙，首輪菜鳥昆恩12分8籃板7助攻4抄截表現全面；黃蜂方面，雖然輸球但兩位菜鳥都有精彩演出，射手庫尼普爾（Kon Knueppel）拿到20分12籃板，投進3顆三分球，中鋒卡爾克布雷納（Ryan Kalkbrenner）拿下10分11籃板4火鍋。

鵜鶘菜鳥昆恩貢獻關鍵抄截，阿瓦拉多振奮。（美聯社）鵜鶘菜鳥昆恩貢獻關鍵抄截，阿瓦拉多振奮。（美聯社）

