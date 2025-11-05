自由電子報
體育 競技運動 桌球

WTT冠軍賽》不敵德國老將韓瑩削球魔法 鄭怡靜連兩站止步32強

2025/11/05 12:55

鄭怡靜在女單首輪不敵德國削球手韓瑩，無緣晉級16強。（取自WTT官網）鄭怡靜在女單首輪不敵德國削球手韓瑩，無緣晉級16強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕台灣一姐鄭怡靜今天凌晨在2025年WTT法蘭克福冠軍賽女單首輪，以1:3不敵世界排名24的德國削球女將韓瑩，繼上週蒙佩利爾冠軍賽敗給奧地利女將波卡諾娃之後，連兩站冠軍賽在32強止步。

世界排名17的鄭怡靜過去和韓瑩交手7次，僅在2019年中國公開賽以直落四搶下唯一勝場，不過，上一次交鋒已經是2020年世界盃8強賽，鄭怡靜以2:4落敗。

42歲的韓瑩去年初因阿基里斯腱斷裂錯過巴黎奧運，但今年傷癒復出後，削球功力似乎沒有退化。今天再度遭遇，首局鄭怡靜在2:1領先下無謂失誤過多，一口氣連丟7分，4:11讓出。次局，鄭怡靜又是在4平時頻頻打丟，連丟6分以5:11再掉1局。

第3局，鄭怡靜拿出耐心和對手周旋，韓瑩反倒急於搶攻出現不少失誤，鄭怡靜一路領先以10:6率先聽牌，但韓瑩隨後連續化解3個局點追至10:9，鄭怡靜在暫停過後回神，以一記強力正手發球搶攻，11:9扳回一城。

第4局，雙方互有領先，但鄭怡靜在5:4領先時再度陷入亂流，正手連續拉球出界連丟5分，最終以6:11吞下對戰3連敗。

