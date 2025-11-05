NBA》吉迪連2戰大三元比肩籃球之神！七六人遭公牛大逆轉寫恥辱紀錄

吉迪（左）大三元，並將關鍵助攻傳給伍切維奇（右）讓他投進超前三分。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕公牛吉迪（Josh Giddey）今天面對七六人繳出29分15籃板12助攻大三元，包含傳給伍切維奇（Nikola Vucevic）投進致勝三分，克服全場最大24分落後，以113：111擊敗七六人，還讓七六人寫下史上首見慘烈記錄。

吉迪開季表現絕佳，前6場比賽場均拿下22.2分、9.2籃板、8.7助攻，加上今天他連續2場比賽拿到大三元，成為隊史自1989年的「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）後，第一位締造如此成就的公牛球員，而投進致勝三分的伍切維奇（Nikola Vucevic），今天拿下19分10籃板。

本場七六人在首節就火力全開轟下45分，次節再得30分，不過下半場火力急凍，合計只得36分，最終以2分差遭逆轉。根據《OptaSTATS》表示，七六人成為史上第一支首節拿45分以上，半場得75分以上，但下半場得不到40分輸球的隊伍。

七六人馬克西（Tyrese Maxey）砍下39分是全場最高，外帶5籃板5助攻3火鍋，菜鳥艾奇康（VJ Edgecombe）12分11籃板4助攻，但12投4中，命中率僅33.3%，上季打出新人王熱門聲勢卻報銷的麥肯（Jared McCain）今天回歸，上場15分9秒沒有分數進賬。

馬克西拿下39分但只能無奈吞敗。（法新社）

