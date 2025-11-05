自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》「字母哥」22分無用 公鹿慘輸28分、遭暴龍賞本季最糟敗仗

2025/11/05 13:56

亞德托昆波（中）。（美聯社）亞德托昆波（中）。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕公鹿球星「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）今天得到22分，但連兩天「背靠背」出賽的公鹿此戰攻守失序，最後以100比128慘敗，公鹿吞本季最慘一敗，近3戰吞2敗，開季戰績為5勝3敗。暴龍收下3連勝，開季戰績4勝4敗。

公鹿上半場打完就以54比73落後，易籃後公鹿仍無法阻擋對手攻勢，第四節一度以91比123落後，相差32分是全場分差最大，公鹿最終吞下敗仗。暴龍隊贏對手28分是本季最大的勝利，超越美國時間10月22日面對老鷹的22分。

暴龍全場7人得分上雙，整場投進17顆三分球，巴恩斯（Scottie Barnes）、巴瑞特（RJ Barrett）各拿23分，奎克利（Immanuel Quickley）15分，英葛蘭（Brandon Ingram）13分。馬穆克拉什維利（Sandro Mamukelashvili）替補出發得15分，迪克（Gradey Dick）拿14分。

亞德托昆波全場拿22分8籃板是公鹿全隊最佳，庫茲馬（Kyle Kuzma）替補出發拿18分，C.安東尼（Cole Anthony）12分。中鋒M.透納（Myles Turner）10分8籃板。

巴恩斯（左）。（美聯社）巴恩斯（左）。（美聯社）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中