NBA》「字母哥」22分無用 公鹿慘輸28分、遭暴龍賞本季最糟敗仗

〔體育中心／綜合報導〕公鹿球星「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）今天得到22分，但連兩天「背靠背」出賽的公鹿此戰攻守失序，最後以100比128慘敗，公鹿吞本季最慘一敗，近3戰吞2敗，開季戰績為5勝3敗。暴龍收下3連勝，開季戰績4勝4敗。

公鹿上半場打完就以54比73落後，易籃後公鹿仍無法阻擋對手攻勢，第四節一度以91比123落後，相差32分是全場分差最大，公鹿最終吞下敗仗。暴龍隊贏對手28分是本季最大的勝利，超越美國時間10月22日面對老鷹的22分。

暴龍全場7人得分上雙，整場投進17顆三分球，巴恩斯（Scottie Barnes）、巴瑞特（RJ Barrett）各拿23分，奎克利（Immanuel Quickley）15分，英葛蘭（Brandon Ingram）13分。馬穆克拉什維利（Sandro Mamukelashvili）替補出發得15分，迪克（Gradey Dick）拿14分。

亞德托昆波全場拿22分8籃板是公鹿全隊最佳，庫茲馬（Kyle Kuzma）替補出發拿18分，C.安東尼（Cole Anthony）12分。中鋒M.透納（Myles Turner）10分8籃板。

