NBA》班切羅砍全場最高22分無用 老鷹中斷魔術2連勝

2025/11/05 14:29

里薩謝。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今在主場對上魔術的老鷹，靠著里薩謝（Zaccharie Risacher）與亞歷山大沃克（Nickeil Alexander-Walker）分別砍下21分與20分，讓魔術球星班切羅（Paolo Banchero）攻下全場最高22分無用，助隊以127：112收下勝利，近4場比賽拿下3勝，魔術則是中斷2連勝。

里薩謝開賽前4分鐘就攻下11分，並在首節的最後與第2節一開始合計連續取得13分，並在上半場的最後4分鐘打下14：1的攻勢，幫助老鷹早早就在上半場掌握比賽，其中里薩謝攻下16分也讓自己締造生涯1000分的里程碑。

進入下半場後，老鷹仍持續接管戰局，甚至在末節曾打下25分的領先，最終球隊在前3節的單節得分都突破30分的情況下，輕鬆收下比賽勝利。

不過比賽在第3節時出現插曲，魔術「小拳石」巴恩（Desmond Bane）在防守奧康古（Onyeka Okongwu）時，直接將他抓下並把球如排球扣殺般打在奧康古臉上，一度讓場上氣氛略微緊張，最終巴恩被判一級惡意犯規遭到驅逐出場，本場比賽團隊累計30次的犯規，其中3次是技術犯規。

老鷹除了里薩謝與亞歷山大沃克，強森（Jalen Johnson）與波辛傑斯（Kristaps Porzingis）則各有17分與15分，另外板凳出發的奧康古也打出14分7籃板的表現。此外丹尼爾斯（Dyson Daniels）繳出9投8中挹注18分外還外帶2抄截，目前已連續60場比賽都有抄截的表現，寫下隊史第2長也是NBA史上第9長的紀錄。

魔術部分，雖然當家球星班切羅攻下全場最高的22分11籃板8助攻，替補上場的達席爾瓦（Tristan Da Silva）也有20分的表現，但未能幫助球隊拿下勝利。

