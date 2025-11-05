棒球》中國要發展職棒 「眼前的挑戰還很多！」

中國棒球城市聯賽CPB明年1月開打，初期有5隊參賽。（取自臉書）

〔記者羅志朋／台北報導〕中國棒球城市聯賽CPB（Chinese Professional Baseball）明年1月開打，初期有5隊參賽，包含長沙黑皮、上海兄弟、深圳藍襪、廈門海豚與福州海俠，全力朝職業化的目標邁進。

根據CPB規劃，明年中國棒球城市聯賽先打立春聯賽、夏至聯賽，2027年進行主場測試，2028年全面實施主客場制，逐步朝中國職業棒球聯賽的目標邁進，初期各隊有30名球員，中國球員至少要有10人，台港澳球員至少也要有10人，外籍球員不設限，11月底進行選秀，選秀球員最高月薪上限為4萬人民幣（約17萬3580台幣）。

請繼續往下閱讀...

劉志昇曾任中職興農牛領隊和多支職棒球隊教練，後於中國教球15年，深刻了解中國棒球發展的過去與現狀，他指出，中國棒球城市聯賽還沒有職業化，目前只是試水溫階段，目標2028年實現職業化的目標，只是眼前的挑戰還很多。

劉志昇解釋，中國國內棒球比賽，最重要的是11月9日開打的全國運動會，各省的專業隊球員都編制在國營事業體系，也就是各省體育局支配下的單位，他們有合約在身，領工資、有退休金保障，多數球員不會、也不可能投入中國棒球城市聯賽，除非申請退休，但機率很低。

劉志昇進一步解釋，中國棒球城市聯賽成立後，中國國內的選手來源多半是素人和專業隊退役球員，幾乎很少專業隊現役球員，中國棒球要走向職業化，球賽品質、有沒有市場很重要，所以計畫延攬台灣球員過去打球，提升球賽品質，這不至於衝擊中華職棒一、二軍，反倒是給被中職球隊釋出的球員和業餘選手一些機會。

「最近很多台灣的職棒球員打給我詢問這件事。」劉志昇透露，他告訴他們這只是中國棒球城市聯賽，屬於城市之間的交流，並不是「職棒」，各隊集訓1個月、比賽1個月，這是短期比賽，沒有和球員簽長約，所以現階段要來中國打球必須慎重思考，如果在台灣有找到好工作，建議不要往這裡跑。

長期耕耘中國棒球，劉志昇說，「中國人口多、市場大，為什麼棒球一直發展不起來？」他認為關鍵在體制，中國打棒球的小學生很多，基層棒球熱熱鬧鬧的，但畢業後面臨升學壓力，很多人升中學放棄打球，加上棒球是高消費的小眾運動，又要與中國多個單項運動競爭人才，所以發展得很辛苦。

中國棒球全力朝職業化發展，劉志昇說，大方向樂觀其成，也是逐步實踐亞洲棒球大聯盟的夢想，中國市場確實值得開發，只是挑戰還很多，例如球員來源、比賽內容、球迷接受度、廣告招商，這些問題怎麼解決？

中國棒球城市聯賽CPB（Chinese Professional Baseball，CPB）的英文名稱與中華職棒CPBL（Chinese Professional Baseball League，CPBL）只差一個字，容易造成混淆，也引發台灣球迷熱議。

劉志昇強調，「現階段不要用職業的角度去看中國棒球，無論人員、專業度、經濟規模都與職棒有很大一段差距，中華職棒發展36年，已經是很成熟的職業棒球聯盟，有它的優勢在，中國要發展職棒讓棒球選手有出路，才有可能擴大打棒球的人口，大方向是這樣子的。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法