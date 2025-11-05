自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

棒球》中國要發展職棒 「眼前的挑戰還很多！」

2025/11/05 13:28

中國棒球城市聯賽CPB明年1月開打，初期有5隊參賽。（取自臉書）中國棒球城市聯賽CPB明年1月開打，初期有5隊參賽。（取自臉書）

〔記者羅志朋／台北報導〕中國棒球城市聯賽CPB（Chinese Professional Baseball）明年1月開打，初期有5隊參賽，包含長沙黑皮、上海兄弟、深圳藍襪、廈門海豚與福州海俠，全力朝職業化的目標邁進。

根據CPB規劃，明年中國棒球城市聯賽先打立春聯賽、夏至聯賽，2027年進行主場測試，2028年全面實施主客場制，逐步朝中國職業棒球聯賽的目標邁進，初期各隊有30名球員，中國球員至少要有10人，台港澳球員至少也要有10人，外籍球員不設限，11月底進行選秀，選秀球員最高月薪上限為4萬人民幣（約17萬3580台幣）。

劉志昇曾任中職興農牛領隊和多支職棒球隊教練，後於中國教球15年，深刻了解中國棒球發展的過去與現狀，他指出，中國棒球城市聯賽還沒有職業化，目前只是試水溫階段，目標2028年實現職業化的目標，只是眼前的挑戰還很多。

劉志昇解釋，中國國內棒球比賽，最重要的是11月9日開打的全國運動會，各省的專業隊球員都編制在國營事業體系，也就是各省體育局支配下的單位，他們有合約在身，領工資、有退休金保障，多數球員不會、也不可能投入中國棒球城市聯賽，除非申請退休，但機率很低。

劉志昇進一步解釋，中國棒球城市聯賽成立後，中國國內的選手來源多半是素人和專業隊退役球員，幾乎很少專業隊現役球員，中國棒球要走向職業化，球賽品質、有沒有市場很重要，所以計畫延攬台灣球員過去打球，提升球賽品質，這不至於衝擊中華職棒一、二軍，反倒是給被中職球隊釋出的球員和業餘選手一些機會。

「最近很多台灣的職棒球員打給我詢問這件事。」劉志昇透露，他告訴他們這只是中國棒球城市聯賽，屬於城市之間的交流，並不是「職棒」，各隊集訓1個月、比賽1個月，這是短期比賽，沒有和球員簽長約，所以現階段要來中國打球必須慎重思考，如果在台灣有找到好工作，建議不要往這裡跑。

長期耕耘中國棒球，劉志昇說，「中國人口多、市場大，為什麼棒球一直發展不起來？」他認為關鍵在體制，中國打棒球的小學生很多，基層棒球熱熱鬧鬧的，但畢業後面臨升學壓力，很多人升中學放棄打球，加上棒球是高消費的小眾運動，又要與中國多個單項運動競爭人才，所以發展得很辛苦。

中國棒球全力朝職業化發展，劉志昇說，大方向樂觀其成，也是逐步實踐亞洲棒球大聯盟的夢想，中國市場確實值得開發，只是挑戰還很多，例如球員來源、比賽內容、球迷接受度、廣告招商，這些問題怎麼解決？

中國棒球城市聯賽CPB（Chinese Professional Baseball，CPB）的英文名稱與中華職棒CPBL（Chinese Professional Baseball League，CPBL）只差一個字，容易造成混淆，也引發台灣球迷熱議。

劉志昇強調，「現階段不要用職業的角度去看中國棒球，無論人員、專業度、經濟規模都與職棒有很大一段差距，中華職棒發展36年，已經是很成熟的職業棒球聯盟，有它的優勢在，中國要發展職棒讓棒球選手有出路，才有可能擴大打棒球的人口，大方向是這樣子的。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中