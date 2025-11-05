自由電子報
體育 足球

冠軍製造機！醒吾女足7度稱霸全國足球聯賽冠軍

2025/11/05 13:31

新北市醒吾高中國中部女子足球隊參加「2025全國青少年盃足球錦標賽」，奪下女子組冠軍。（記者賴筱桐攝）新北市醒吾高中國中部女子足球隊參加「2025全國青少年盃足球錦標賽」，奪下女子組冠軍。（記者賴筱桐攝）

〔記者賴筱桐／新北報導〕「2025全國青少年盃足球錦標賽」日前在台中舉行，新北市醒吾高中國中部女子足球隊表現亮眼，奪下女子組冠軍。新北市長侯友宜今天在市政會議頒發20萬元培訓金，支持球隊持續精進。

侯友宜表示，醒吾高中是新北市足球運動發展的重要基地，更是全國女子足球推動的核心力量。醒吾女足成立37年，長年扎根基層、培育人才，歷屆國家隊選手多數出自醒吾，是培育女子足球頂尖人才的搖籃。

體育局長洪玉玲指出，醒吾國中女足是名副其實的「冠軍製造機」，自105至109學年度、以及111與112學年度，連續7度稱霸全國中等學校足球聯賽國女組冠軍，是台灣女足不可撼動的強權。此次再度封后，延續「女足王朝」氣勢。

醒吾女足隊教練劉如芯表示，這次奪冠可說是「帶傷打怪、逆風翻盤」的熱血劇本，比賽期間多名球員身體不適，教練團臨時大改戰術、調整隊形，但球員展現驚人的意志力與凝聚力守住關鍵時刻，每一場都踢出超越自己的水準。這座冠軍獎盃不只屬於球隊，也屬於一路在場邊吶喊加油、無條件支持的家長後援團，「是大家一起踢出來的勝利！」

女足隊長張羽忻分享，球隊在比賽中逐步適應場地與氣候，面對風格強硬的對手，透過一次次討論與調整策略，尋找突破口。決賽對戰五權中學時，全隊嚴守防線，並在延長賽靠著精準傳導，完成關鍵一擊，以1比0驚險奪冠。她說：「這次真的踢到最後一刻都不能鬆懈，深深體會什麼叫團結就是力量！」

體育局補充，今年青少年盃醒吾女足一路展現強大氣勢，自分組賽起以大比分連勝取得小組第一，四強賽未讓對手拿下分數，冠軍戰中選手充分發揮個人技術與團隊默契，以1比0擊敗對手登頂封后。

