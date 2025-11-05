高球》腰部不適問題加劇 曾雅妮退出聲寶公開賽

曾雅妮。（資料照，路透）

〔記者粘藐云／台北報導〕總獎金750萬元的2025聲寶女子公開賽今天在南一高爾夫俱樂部點燃戰火，日前甫於緯創公開賽奪冠的「微笑球后」曾雅妮的表現備受關注，但她因為腰部不適，今天緊急退賽。

36歲的曾雅妮歷經長時間低潮，還進行髖關節手術、改用左手推桿，但她並未放棄，兩週前在緯創女子公開賽封后，這也是她繼2014年台豐女子公開賽後，再度捧起金盃。這週在南台灣出賽，外界期待當年叱吒高球場的妮妮能挾著這股氣勢，再度繳出好表現。

不過，曾雅妮今天退賽，她的經紀團隊表示，由於昨天在配對賽活動後，雅妮的腰部有不適的情況，為避免傷勢惡化，也考量之後的生涯，最後決定退賽，預計會在週五進行MRI檢查。

稍早，曾雅妮也在社群媒體上宣布這項消息，她表示，「很遺憾我必須宣布退出本週的聲寶公開賽。這是一個艱難的決定，但我需要誠實面對身體的狀況。從四、五月開始，我就感受到腰部的不適，這段時間靠著物理治療與調整，努力維持比賽節奏。昨天在配對賽活動後，腰部出現了明顯的負荷感，經治療後仍不理想。今天早上熱身時，疼痛再度加劇，幾次嘗試後我明白再硬撐下去只會讓傷勢惡化。經過深思熟慮，我決定退賽，並將於週五進行MRI檢查，以進一步評估狀況。」

