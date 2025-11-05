自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》布克飆38分做白工 柯瑞28分率勇士射日止敗

2025/11/05 13:41

柯瑞防守布克。（美聯社）柯瑞防守布克。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士今天回到主場拚止敗，當家一哥柯瑞（Stephen Curry）繳出全隊最高28分，替補上陣的穆迪（Moses Moody）也有24分進帳，終場以118：107擊敗太陽，終止2連敗。

勇士今天一開賽火力全開，波斯特（Quinten Post）三分球3投3中，柯瑞也跳出得分，聯手助隊取得領先；次節穆迪也加入開火行列，他連拿5分，且勇士在這節一度擴大到超過20分領先，太陽在該節尾聲靠著歐尼爾（Royce O'Neale）上籃稍稍縮小差距，半場打完勇士暫時以68：49領先。

勇士上半場團隊三分球命中率達54.2%，穆迪三分球4投3中，拿下全隊最高13分，柯瑞也有12分進帳；太陽方面，上半場進攻有些乏善可陳，僅布克（Devin Booker）一人拿下17分，得分突破雙位數。

不過，太陽隊在第3節尾聲急起直追，古德溫（Jordan Goodwin）、布克接力得分，一口氣追到個位數差距，末節更僅剩8分差距，但最後關頭，勇士靠著罰球再度擴大領先，勝券在握的情況下，主力也提早退場休息，順利終止連敗。

勇士今天5人得分上雙，柯瑞拿下28分、4籃板，穆迪24分次之，波斯特14分；全隊今天外線找回準星，三分球42投19中。太陽方面，布克飆出全場最高38分，但少了隊友火力奧援也無力取勝。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中