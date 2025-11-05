NBA》布克飆38分做白工 柯瑞28分率勇士射日止敗

柯瑞防守布克。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士今天回到主場拚止敗，當家一哥柯瑞（Stephen Curry）繳出全隊最高28分，替補上陣的穆迪（Moses Moody）也有24分進帳，終場以118：107擊敗太陽，終止2連敗。

勇士今天一開賽火力全開，波斯特（Quinten Post）三分球3投3中，柯瑞也跳出得分，聯手助隊取得領先；次節穆迪也加入開火行列，他連拿5分，且勇士在這節一度擴大到超過20分領先，太陽在該節尾聲靠著歐尼爾（Royce O'Neale）上籃稍稍縮小差距，半場打完勇士暫時以68：49領先。

勇士上半場團隊三分球命中率達54.2%，穆迪三分球4投3中，拿下全隊最高13分，柯瑞也有12分進帳；太陽方面，上半場進攻有些乏善可陳，僅布克（Devin Booker）一人拿下17分，得分突破雙位數。

不過，太陽隊在第3節尾聲急起直追，古德溫（Jordan Goodwin）、布克接力得分，一口氣追到個位數差距，末節更僅剩8分差距，但最後關頭，勇士靠著罰球再度擴大領先，勝券在握的情況下，主力也提早退場休息，順利終止連敗。

勇士今天5人得分上雙，柯瑞拿下28分、4籃板，穆迪24分次之，波斯特14分；全隊今天外線找回準星，三分球42投19中。太陽方面，布克飆出全場最高38分，但少了隊友火力奧援也無力取勝。

