棒球》中國「上海兄弟」隊徽神似中信兄弟 蔡其昌：中國冒出球團是「比較蹊蹺」

2025/11/05 13:56

蔡其昌。（資料照，記者廖振輝攝）蔡其昌。（資料照，記者廖振輝攝）

〔記者蘇永耀／台北報導〕中國將新創棒球聯賽「中國棒球城市聯賽」（CPB），預計明年開打。盛傳其中一支球隊「上海兄弟」，是由中信集團贊助，其隊徽並與國內職棒「中信兄弟」相似，引發高度爭議。民進黨立委、中華職棒會長蔡其昌今天在立法院受訪表示，會先請中信球團說明；他並認為，棒球本來就不是中國國內非常普及或受歡迎的運動，一時之間職棒球團就出現，背後是否有其他意涵？此事是「比較蹊蹺」。

蔡其昌在立法院受訪表示，中華職棒聯盟半年前就注意到這個問題，但現在問題發展還沒辦法知道，要先請中信球團說明，今天會向中信球團查詢，面對LOGO很像、名稱一樣，態度為何、有何看法。

蔡其昌說，棒球運動的推展，全世界都在動。中國推動棒球比較蹊蹺，是因為中國過去不是棒球傳統國家，也沒在基層棒球經營。棒球本來就不是中國國內非常普及或受歡迎的運動，一時之間職棒球團就出現，背後是否有其他意涵？

蔡表示，中國做了這個動作，會不會影響未來我國球迷進場，拿國旗替國家隊加油的權利，會請主管機關密切注意。他表示，現在台灣球迷進場觀看國際賽，都可以拿國旗、配戴國旗飾品、加油道具等，這在去年世界12強棒球賽都有看到。

蔡其昌也指出，職業運動一直都在競爭，中職會不斷改革、強化，唯有壯大自己，就不怕別人競爭，希望球迷持續支持國家職棒，「我們只有自強、爭氣，才可以和其他國家競爭」。

媒體詢問，第一眼看到上海兄弟LOGO有無嚇到？蔡其昌說，其實中國抄襲不只在兄弟象，一開始出現的其實是「CPB」的LOGO，與中職「CPBL」36年設計美學上也有雷同之處，但請教法律專家，這並不構成侵權。

蔡其昌說，對聯盟而言，權利商標都是球團的，不屬於聯盟，聯盟並不涉及球團經營、商業行為，但若商業行為與聯盟利益衝突，那就會去關切。因此聯盟會請中信球團說明，是否有損及商標或權益。至於若涉及侵權，中信是否提告，這個權益在中信球團身上。

