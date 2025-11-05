自由電子報
棒球》中國棒球CPB話題發燒 蔡其昌發聲！

2025/11/05 14:03

中職會長蔡其昌。（記者陳志曲攝）中職會長蔡其昌。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕中國棒球城市聯賽（CPB）明年開打，中信集團贊助的上海兄弟，其隊徽與中職中信兄弟相似，還撞名兄弟，隊徽以頭戴「B」字母帽子的大象設計，也與兄弟近似，引發台灣球迷、兄弟球迷不滿，痛批「玷污兄弟精神」引發熱議。

另外，中國棒球城市聯賽CPB（Chinese Professional Baseball，CPB）的英文名稱與中華職棒CPBL（Chinese Professional Baseball League，CPBL）只差一個字，容易造成混淆，也引發台灣球迷熱烈討論。

對此，中職會長蔡其昌稍早也在社群軟體發文強調，當中國開始介入棒球後，未來又會如何發展？該如何因應，都要有相關的準備，全文如下：

稍早媒體有訪問我有關上海兄弟是否屬實的事，這部分我已經轉達中信，請他們向外界說明。

同時也請主管機關注意相關發展，當中國開始介入棒球後，未來又會如何發展？該如何因應，都要有相關的準備。

而名稱的問題，我一直都是抱著開放的討論態度，但前提是球團們有共識，球迷也支持。就如同我常說的，會長是六個球團邀請的榮譽職，隨時都可能會離開，而這家公司真正的股東是球團。

我上任會長這些年，在我會長的權限上，就是全力讓台灣的棒球被看見，甚至加強棒球與國家的連結，不論是Team Taiwan，還是邀請國軍展旗開球，就是希望讓大家常說的國球國球，能深植在每一個國人的生活中。

我想，會長任期有限，在我有限的任期內，我還是會努力守護台灣棒球運動，持續壯大台灣棒球並推動棒球紮根的工作。

我們要團結，要持續精進，才能面對所有的挑戰。台灣加油！

