全中錦田徑》跨欄新星林子婕太神！感冒發燒還破大會紀錄摘金牌

2025/11/05 14:12

明德高中國中部「阿美」林子婕今日於114年全國中等學校田徑錦標賽以13秒67刷新大會紀錄摘金。（記者林岳甫攝）明德高中國中部「阿美」林子婕今日於114年全國中等學校田徑錦標賽以13秒67刷新大會紀錄摘金。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕身為100公尺跨欄U18全國紀錄保持人，明德高中國中部「阿美」林子婕，今日在114年全國中等學校田徑錦標賽國女組100公尺跨欄決賽，以13秒67摘下金牌並刷新大會紀錄，可惜她因感冒影響，未能再創全國新猷，她也感到可惜。

堪稱練武奇才的林子婕在去年全中運才國一就展現過人天賦，並在今年全中運又以13秒48改寫U18全國紀錄，另外她在10月全國運動會越級挑戰成人欄架，也以13秒80，成為首位達14秒內的國中生。

滿懷雄心壯志的林子婕其實這次全中錦想再創全國紀錄，她透露，上週練習狀況真的不錯，蠻多趟都在13秒1左右，感覺自己的成績相當穩定。

不過，人算不如天算，林子婕在全中錦前感冒，且還發燒接近40度，昨天預賽、準決賽兩破大會紀錄，今天決賽也是破大會，只是身體欠佳的她，跑完也不停咳嗽，「教練其實叫我不要比，但我自己堅持要參加，因為我想破紀錄！」

林子婕這次全中錦雖然未能破紀錄，不過她才剛升上國三，接下來仍有極高機會再把全國紀錄更新。

