NBA》SGA第3節殺紅眼 雷霆打爆快艇開季8連勝

2025/11/05 14:40

吉爾吉斯亞歷山大第3節獨拿18分、全場進帳30分率領雷霆取得開季8連勝。（美聯社）吉爾吉斯亞歷山大第3節獨拿18分、全場進帳30分率領雷霆取得開季8連勝。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕「SGA」吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）今天在第3節獨拿18分、全場進帳30分，帶領衛冕軍雷霆以126：107大勝快艇，豪取開季8連勝，依舊是聯盟唯一不敗球隊。

快艇主將哈登（James Harden）在首節就火力全開進帳17分，帶領快艇領先衛冕軍10分，不過雷霆在第2節就展現傲人團隊戰力，也把差距縮小，半場結束僅以56：57落後快艇。

吉爾吉斯亞歷山大在第3節就接管戰局，單節轟進18分，第4節再由隊友多點開花，花兩節就直接打爆快艇，快意收下開季8連勝，迄今不僅是西部，也是聯盟唯一不敗之師。

吉爾吉斯亞歷山大以14投9中，包括4顆三分球、9罰8中，攻下全隊最高30分外帶12助攻，板凳出發的喬伊（Isaiah Joe）貢獻6顆三分球，挹注22分，雷霆共有6人得分雙位數。

快艇方面，哈登繳出25分、6籃板、6助攻，不過他有17分來自首節，替補上場的柯林斯（John Collins）攻下17分，至於輸球主因還是投籃命中率太低僅41.3%，只能黯然吞下2連敗。

