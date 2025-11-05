NFL》史上最高薪角衛前進小馬！1勝7敗噴射機一口氣賣2名防守新星

賈納。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕今天是NFL交易大限，本季意外打出7勝2敗佳績的印第安納波利斯小馬決定放手一搏，做出重磅交易，送出2張首輪籤外加一名球員，向紐約噴射機換來2屆明星角衛賈納（Sauce Gardner）。

小馬作出這筆交易的代價不斐，根據《ESPN》報導，小馬送出2026年與2027年首輪籤，以及二年級外接手米契爾（Adonai Mitchell）換來賈納；而噴射機動作還沒結束，在送走賈納之後，又將3屆明星防守截鋒威廉斯（Quinnen Williams）送往達拉斯牛仔，換來2026年二輪籤、2027年首輪籤與防守截鋒史密斯（Mazi Smith）。

25歲的賈納在2022新人年就獲選防守組最佳新秀與年度最佳陣容，今年7月才剛與噴射機簽下4年1.204億美元延長合約，使他成為NFL史上最高薪角衛。然而噴射機本季表現悽慘無比，僅繳出聯盟倒數第二的1勝7敗，加上與賈納同屆、2022進攻組最佳新人的新星外接手威爾森（Garrett Wilson）近期又因傷要缺席數週，也讓噴射機決定放眼未來，目前噴射機手握3張2027年首輪選秀籤。

小馬今年在明星跑衛泰勒（Jonathan Taylor）優異發揮，以及四分衛瓊斯（Daniel Jones）跌破眾人眼鏡打出MVP級表現之下，開季前8週拿下7勝1敗；儘管本週以20：27不敵匹茲堡鋼人，瓊斯也繳出宛如昔日在紐約巨人般糟糕表現，但目前7勝2敗仍並列全聯盟最佳。

小馬目前仍少了明星角衛沃德（Charvarius Ward），但預計很快就能復出，此外季前還簽下安全衛拜能（Camryn Bynum），加上原有的另一位明星角衛摩爾二世（Kenny Moore II）與新同學賈納，小馬將擁有全聯盟最堅強的二線防守之一。

