自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

NFL》史上最高薪角衛前進小馬！1勝7敗噴射機一口氣賣2名防守新星

2025/11/05 16:18

賈納。（資料照）賈納。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕今天是NFL交易大限，本季意外打出7勝2敗佳績的印第安納波利斯小馬決定放手一搏，做出重磅交易，送出2張首輪籤外加一名球員，向紐約噴射機換來2屆明星角衛賈納（Sauce Gardner）。

小馬作出這筆交易的代價不斐，根據《ESPN》報導，小馬送出2026年與2027年首輪籤，以及二年級外接手米契爾（Adonai Mitchell）換來賈納；而噴射機動作還沒結束，在送走賈納之後，又將3屆明星防守截鋒威廉斯（Quinnen Williams）送往達拉斯牛仔，換來2026年二輪籤、2027年首輪籤與防守截鋒史密斯（Mazi Smith）。

25歲的賈納在2022新人年就獲選防守組最佳新秀與年度最佳陣容，今年7月才剛與噴射機簽下4年1.204億美元延長合約，使他成為NFL史上最高薪角衛。然而噴射機本季表現悽慘無比，僅繳出聯盟倒數第二的1勝7敗，加上與賈納同屆、2022進攻組最佳新人的新星外接手威爾森（Garrett Wilson）近期又因傷要缺席數週，也讓噴射機決定放眼未來，目前噴射機手握3張2027年首輪選秀籤。

小馬今年在明星跑衛泰勒（Jonathan Taylor）優異發揮，以及四分衛瓊斯（Daniel Jones）跌破眾人眼鏡打出MVP級表現之下，開季前8週拿下7勝1敗；儘管本週以20：27不敵匹茲堡鋼人，瓊斯也繳出宛如昔日在紐約巨人般糟糕表現，但目前7勝2敗仍並列全聯盟最佳。

小馬目前仍少了明星角衛沃德（Charvarius Ward），但預計很快就能復出，此外季前還簽下安全衛拜能（Camryn Bynum），加上原有的另一位明星角衛摩爾二世（Kenny Moore II）與新同學賈納，小馬將擁有全聯盟最堅強的二線防守之一。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中