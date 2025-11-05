MLB》挑戰MVP三連霸、第4座 大谷翔平有望締多項神話偉業

大谷翔平。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流巨星大谷翔平今年再度入選國聯年度MVP的最終候選名單，挑戰生涯第4座MVP與三連霸偉業。大聯盟官網點出大谷翔平有望寫下的多項紀錄和里程碑。

大聯盟官網記者西蒙（Andrew Simon）撰文指出，大谷翔平在2021年、2023年效力天使時兩度獲得美聯年度MVP，2024年轉戰道奇勇奪國聯MVP，他也成為史上僅有的11位拿過3座MVP的球員之一。如果他今年再度獲獎，將成為史上第2位至少4度獲得MVP的球員，僅次於大聯盟全壘打王邦茲（Barry Bonds）的7座。

大谷翔平若是達成MVP三連霸，將成為史上第2人，大聯盟至今只有邦茲達成這項壯舉，在2001年至2004年連續4年獲獎。另外，MVP三連霸已經很稀有，但能在同時帶隊達成世界大賽二連霸的球員，史上只有一人做到，那就是1975年至1976年的紅人傳奇二壘手摩根（Joe Morgan），大谷有望與他齊名。

此外，大谷還是今年國聯冠軍賽MVP得主，若再奪年度MVP，將成為史上第7位在同一年拿下季後賽MVP與年度MVP的球員。

道奇隊史共累積13座年度MVP，但自從搬到洛杉磯以來，7次MVP分屬7位不同球員，隊史唯一至少拿過2次MVP以上的球員是名捕坎佩尼拉（Roy Campanella），他曾經3度獲獎。大谷將成為隊史第2人，也是史上第一位轉戰道奇前兩季都拿下MVP的球員，歷史上只有1960–61年的洋基傳奇名將馬里斯（Roger Maris）達成過。

大谷翔平已經用投打二刀流兩度拿下MVP，2004年則是專任DH獲獎，今年再奪獎就會是第3次，持續刷新二刀流歷史紀錄。值得一提的是，從1993到2020年間，56位MVP當中只有2位投手獲獎，分別是韋蘭德（Justin Verlander）和克蕭（Clayton Kershaw），大谷有高機率超越他們。

