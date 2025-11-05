自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》挑戰MVP三連霸、第4座 大谷翔平有望締多項神話偉業

2025/11/05 16:34

大谷翔平。（資料照，美聯社）大谷翔平。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流巨星大谷翔平今年再度入選國聯年度MVP的最終候選名單，挑戰生涯第4座MVP與三連霸偉業。大聯盟官網點出大谷翔平有望寫下的多項紀錄和里程碑。

大聯盟官網記者西蒙（Andrew Simon）撰文指出，大谷翔平在2021年、2023年效力天使時兩度獲得美聯年度MVP，2024年轉戰道奇勇奪國聯MVP，他也成為史上僅有的11位拿過3座MVP的球員之一。如果他今年再度獲獎，將成為史上第2位至少4度獲得MVP的球員，僅次於大聯盟全壘打王邦茲（Barry Bonds）的7座。

大谷翔平若是達成MVP三連霸，將成為史上第2人，大聯盟至今只有邦茲達成這項壯舉，在2001年至2004年連續4年獲獎。另外，MVP三連霸已經很稀有，但能在同時帶隊達成世界大賽二連霸的球員，史上只有一人做到，那就是1975年至1976年的紅人傳奇二壘手摩根（Joe Morgan），大谷有望與他齊名。

此外，大谷還是今年國聯冠軍賽MVP得主，若再奪年度MVP，將成為史上第7位在同一年拿下季後賽MVP與年度MVP的球員。

道奇隊史共累積13座年度MVP，但自從搬到洛杉磯以來，7次MVP分屬7位不同球員，隊史唯一至少拿過2次MVP以上的球員是名捕坎佩尼拉（Roy Campanella），他曾經3度獲獎。大谷將成為隊史第2人，也是史上第一位轉戰道奇前兩季都拿下MVP的球員，歷史上只有1960–61年的洋基傳奇名將馬里斯（Roger Maris）達成過。

大谷翔平已經用投打二刀流兩度拿下MVP，2004年則是專任DH獲獎，今年再奪獎就會是第3次，持續刷新二刀流歷史紀錄。值得一提的是，從1993到2020年間，56位MVP當中只有2位投手獲獎，分別是韋蘭德（Justin Verlander）和克蕭（Clayton Kershaw），大谷有高機率超越他們。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中