世界大賽》「翔平至少還能再上場打一次...」 道奇明星重砲談關鍵一轟

〔體育中心／綜合報導〕道奇達成二連霸，世界大賽G7的8局上，明星重砲馬恩西（Max Muncy）敲出關鍵一轟追近比分，近期在Podcast節目上，馬恩西也透露當時的心境。

當時8局上1出局，道奇仍以2：4落後藍鳥，輪到第5棒的馬恩西上場打擊，他棒打藍鳥22歲菜鳥右投耶薩維奇（Trey Yesavage），鎖定一顆失投快速指叉球，夯出右外野陽春砲，生涯在季後賽累積16轟，持續堆高道奇隊史季後賽最多轟紀錄，也讓道奇8局打完以1分差持續緊咬。

近日在Podcast節目《Foul Territory》上，馬恩西回憶當下的心境，「我當然對那支全壘打感到非常興奮，但同時也不太確定該表現出多強烈的情緒。」馬恩西表示，當時他腦海中閃過一個念頭，「大谷）翔平至少還能再上場打一次。我們還有最棒的機會。」

9局上1出局後，在大谷前面的第9棒老將羅哈斯（Miguel Rojas）站上打擊區，竟敲出石破天驚春砲直接將比分扳平。馬恩西笑說：「我當時只是覺得Miggy應該能上壘，但沒想到他竟然直接夯出去了！」

羅哈斯曾在G6的9局下1出局二三壘有人危機時，接下左外野手赫南德茲（Kiké Hernández）回傳的彈跳球，成功抓到回壘不及的跑者形成再見雙殺守備。馬恩西認為，那股Nice Play的氣勢延續到進攻端，「我當時就想，他遲早會在某時刻打出關鍵安打！」

