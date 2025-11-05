自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

世界大賽》「翔平至少還能再上場打一次...」 道奇明星重砲談關鍵一轟

2025/11/05 17:05

馬恩西與大谷翔平。（資料照）馬恩西與大谷翔平。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕道奇達成二連霸，世界大賽G7的8局上，明星重砲馬恩西（Max Muncy）敲出關鍵一轟追近比分，近期在Podcast節目上，馬恩西也透露當時的心境。

當時8局上1出局，道奇仍以2：4落後藍鳥，輪到第5棒的馬恩西上場打擊，他棒打藍鳥22歲菜鳥右投耶薩維奇（Trey Yesavage），鎖定一顆失投快速指叉球，夯出右外野陽春砲，生涯在季後賽累積16轟，持續堆高道奇隊史季後賽最多轟紀錄，也讓道奇8局打完以1分差持續緊咬。

近日在Podcast節目《Foul Territory》上，馬恩西回憶當下的心境，「我當然對那支全壘打感到非常興奮，但同時也不太確定該表現出多強烈的情緒。」馬恩西表示，當時他腦海中閃過一個念頭，「大谷）翔平至少還能再上場打一次。我們還有最棒的機會。」

9局上1出局後，在大谷前面的第9棒老將羅哈斯（Miguel Rojas）站上打擊區，竟敲出石破天驚春砲直接將比分扳平。馬恩西笑說：「我當時只是覺得Miggy應該能上壘，但沒想到他竟然直接夯出去了！」

羅哈斯曾在G6的9局下1出局二三壘有人危機時，接下左外野手赫南德茲（Kiké Hernández）回傳的彈跳球，成功抓到回壘不及的跑者形成再見雙殺守備。馬恩西認為，那股Nice Play的氣勢延續到進攻端，「我當時就想，他遲早會在某時刻打出關鍵安打！」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中