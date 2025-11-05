籃球》小萊德取得護照可望成台灣男籃生力軍 張承中：媽媽是重要推手

小萊德一家人。（小萊德母親凡妮莎提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕擁有台灣血統的前湖人名將萊德（Isaiah Rider Jr.）之子小萊德（Isaiah Rider IV），今天在社群媒體上分享親友公布的消息，他已經以中文名字陳以傑取得台灣護照，這也代表未來他若有機會代表台灣出賽，將可以用本土球員的身分，國家隊再添生力軍。籃協副秘書長張承中分享協助小萊德取得護照的過程，他提到，媽媽凡妮莎（Vanessa Rider）非常支持，同時也感謝外交部和立委莊瑞雄大力協助。

今年3月時有消息傳出前湖人名將萊德之子小萊德擁有台灣血統，而他的媽媽凡妮莎也對於台灣有高度認同，同時有意願讓小萊德加入台灣男籃。收到相關消息後，籃協也積極延攬，同時協助小萊德和他的媽媽凡妮莎申請台灣護照，而小萊德在10月24日正式取得台灣護照，今天他也在社群媒體上分享這個好消息。

請繼續往下閱讀...

從接觸小萊德一家到取得護照共耗時9個月，張承中今天分享他和凡妮莎以及小萊德接觸過程，「過程中感謝莊瑞雄委員協助，還有外交部洛杉磯經濟文化辦事處，他們積極地和萊德一家人聯繫碰面。」他笑說，「起初他的外婆因為不認識我，也有點不太信任，還以為可能是詐騙集團，她還另外藉由台灣的家人特別詢問。」

張承中表示，最重要的轉折是凡妮莎特別帶著小萊德去和外婆溝通，希望她能夠協助，讓孩子取得台灣護照，有機會一圓披上台灣隊戰袍出征國際賽的夢想，「凡妮莎過去也曾在台灣教過英文，對於台灣有高度認同，這次拿到護照不只想取得身分，她是真的希望能讓孩子代表台灣比賽。」

目前小萊德尚未滿16歲，但已經長到188公分，同時獲得美國D1三所大學名校獎學金，包含雪城大學、喬治亞理工學院、內華達大學拉斯維加斯分校，未來備受期待，雖然尚無法確定他何時有機會代表台灣出賽，但張承中透露，小萊德從4歲開始打籃球，爸爸會親自指導，他也很熱愛籃球並認真訓練。

小萊德。（小萊德母親凡妮莎提供）

小萊德一家人。（小萊德母親凡妮莎提供）

小萊德和他的父親萊德。（小萊德母親凡妮莎提供）

小萊德和他的父親萊德。（小萊德母親凡妮莎提供）

小萊德和他的父親萊德。（小萊德母親凡妮莎提供）

小萊德和他的父親萊德以及弟弟。（小萊德母親凡妮莎提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法