自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 其它

籃球》小萊德取得護照可望成台灣男籃生力軍 張承中：媽媽是重要推手

2025/11/05 16:25

小萊德一家人。（小萊德母親凡妮莎提供）小萊德一家人。（小萊德母親凡妮莎提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕擁有台灣血統的前湖人名將萊德（Isaiah Rider Jr.）之子小萊德（Isaiah Rider IV），今天在社群媒體上分享親友公布的消息，他已經以中文名字陳以傑取得台灣護照，這也代表未來他若有機會代表台灣出賽，將可以用本土球員的身分，國家隊再添生力軍。籃協副秘書長張承中分享協助小萊德取得護照的過程，他提到，媽媽凡妮莎（Vanessa Rider）非常支持，同時也感謝外交部和立委莊瑞雄大力協助。

今年3月時有消息傳出前湖人名將萊德之子小萊德擁有台灣血統，而他的媽媽凡妮莎也對於台灣有高度認同，同時有意願讓小萊德加入台灣男籃。收到相關消息後，籃協也積極延攬，同時協助小萊德和他的媽媽凡妮莎申請台灣護照，而小萊德在10月24日正式取得台灣護照，今天他也在社群媒體上分享這個好消息。

從接觸小萊德一家到取得護照共耗時9個月，張承中今天分享他和凡妮莎以及小萊德接觸過程，「過程中感謝莊瑞雄委員協助，還有外交部洛杉磯經濟文化辦事處，他們積極地和萊德一家人聯繫碰面。」他笑說，「起初他的外婆因為不認識我，也有點不太信任，還以為可能是詐騙集團，她還另外藉由台灣的家人特別詢問。」

張承中表示，最重要的轉折是凡妮莎特別帶著小萊德去和外婆溝通，希望她能夠協助，讓孩子取得台灣護照，有機會一圓披上台灣隊戰袍出征國際賽的夢想，「凡妮莎過去也曾在台灣教過英文，對於台灣有高度認同，這次拿到護照不只想取得身分，她是真的希望能讓孩子代表台灣比賽。」

目前小萊德尚未滿16歲，但已經長到188公分，同時獲得美國D1三所大學名校獎學金，包含雪城大學、喬治亞理工學院、內華達大學拉斯維加斯分校，未來備受期待，雖然尚無法確定他何時有機會代表台灣出賽，但張承中透露，小萊德從4歲開始打籃球，爸爸會親自指導，他也很熱愛籃球並認真訓練。

小萊德。（小萊德母親凡妮莎提供）小萊德。（小萊德母親凡妮莎提供）

小萊德一家人。（小萊德母親凡妮莎提供）小萊德一家人。（小萊德母親凡妮莎提供）

小萊德和他的父親萊德。（小萊德母親凡妮莎提供）小萊德和他的父親萊德。（小萊德母親凡妮莎提供）

小萊德和他的父親萊德。（小萊德母親凡妮莎提供）小萊德和他的父親萊德。（小萊德母親凡妮莎提供）

小萊德和他的父親萊德。（小萊德母親凡妮莎提供）小萊德和他的父親萊德。（小萊德母親凡妮莎提供）

小萊德和他的父親萊德以及弟弟。（小萊德母親凡妮莎提供）小萊德和他的父親萊德以及弟弟。（小萊德母親凡妮莎提供）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中