中職》外野三帥有兩人「自由」 陳傑憲坦言：加減有點羨慕

高塩將樹、陳傑憲、林佳緯。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕在林安可行使旅外自由權利後，蘇智傑也在今天宣布行使國內自由球員資格，昔日統一獅「外野三帥」今天只有陳傑憲出席中職頒獎典禮，他先用「加減有點羨慕」來形容，畢竟自己在跟獅隊簽下10年大合約後恐怕已沒機會行使，並表示：「對統一這個團隊來講，多少有損失，但以朋友的私心而言，是真心希望他們有更好的發展。」

獅隊今年除了林安可行使旅外FA，今天又有捕手林岱安和外野手蘇智傑相繼行使國內FA，陳傑憲今和隊友林佳緯、高塩將樹出席頒獎典禮，被問及三人相繼宣告「自由」，都真心予以祝福和肯定，「就像安可使旅外FA，就表示他的實力有被看見，證明他可以旅外，而智傑能提FA，表示他在中職的年資夠，能往更好的權利去執行。

「身為朋友的私心，是很祝福他們。」陳傑憲也希望他們有更好的薪資，畢竟身為選手，都是為自己的身價而努力。除了「另兩帥」，陳傑憲也認為林岱安在自由市場會是搶手貨，「這個年紀，又是統一滿主力的資深捕手，我相信他行使FA，會讓其他各隊虎視耽耽，也是大家都願意搶的對象。」

陳傑憲和獅隊簽下10年2億合約，除了再次感謝球團的信任，也笑說：「我可能這輩子都沒辦法提（FA）了。」儘管陳傑憲祝福3名隊友都能有找到更好的方向和發展，但他仍強調，「私心希望他們有更好的方向，如果更好的方向又回到統一的話，那就更棒了！」

