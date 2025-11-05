自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 高球

高球》聲寶公開賽首輪 曾雅妮腰傷退賽、洪玉霖獵鷹秀暫居第1

2025/11/05 17:21

洪玉霖第一回合打出低於標準桿5桿的67桿，領先群雌。（TLPGA提供）洪玉霖第一回合打出低於標準桿5桿的67桿，領先群雌。（TLPGA提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕2025聲寶女子公開賽第一回合於今於南一高爾夫球場進行，開賽前在桃園中悅鄰居的加碼下，原總獎金750萬元已提高到770萬，更高的規格激勵選手上場拿出最佳表現。美國Epson Tour好手洪玉霖在鐵桿高效發揮下，本回合雖也吞下兩柏忌，但靠著1鷹、5鳥的進帳，整日繳出67桿暫列第一名。

今年10月起才開始返台參賽的洪玉霖，今天首輪火力集中在前9洞，至上半場結束已成功與對手間保持一定差距，幫助自己在本回合拔得頭籌：「要歸功於鐵桿表現是近期最好的一場。第9洞開球相當不錯，第2桿只剩230碼，我拿三號木桿打上果嶺後留下約5碼第一推距離，所以很順利地推進抓進老鷹。不過今天開球並非最佳狀態，加上最後幾洞體力有些下滑，揮桿節奏也有點跑掉，最後兩洞就吞下兩記柏忌；但我最後的擊球表現也不算差，只是切球結果沒能多帶點滾動距離，最後的推桿也沒能推進，儘管如此還是在可以接受的範圍內。」

洪玉霖今年在美國愛巡賽賽季初打出不錯的成績，3月的中佛羅里達錦標賽（Central Florida Championship）更取得並列第3名，但季中遭遇手腕傷勢使得多場比賽戰績不甚理想，後續她也接受中、西醫治療，加上愛巡賽於10月結束今年最後一場比賽，使得她不用再頻繁出賽而稍有休息空間，目前傷勢已恢復7成，「不少人建議我在美國休個幾場比賽好好養傷，但或許因為我的個性無法容忍自己閒下來，所以一直忍著參賽。回到台灣以後情況好很多，我不用那麼密集的比賽，球場我也比較熟悉，正好給我好好養傷的機會。」

今年曾在多場比賽首回合殺進領先組的陳之敏則是上演無柏忌，結束後繳出68桿，暫時獨居第2名。陳之敏認為，今天不僅鐵桿符合預期，開球木桿的發揮也讓她相當滿意，「今天感覺木桿的觸球紮實度真的很棒，都能達到自己要的碼數，鐵桿同樣也有極佳的手感，加上今天標準桿上果嶺高達17洞，甚至也製造許多剩3、4碼推桿的短推距離！雖然今天攻果嶺的成功率創造許多博蒂機會，但許多推桿都未能推進，今天總共累積31推，還有進步空間，希望明天能夠推好讓成績更上一層樓。」

前一場女子台巡賽事有著不俗表現的旅美女將林子涵，也成功延續近期好手感，至第17洞打完共抓下5鳥，雖可惜於收尾洞失誤吞下雙柏忌，但最後仍以69桿、第3名前進明天次輪比賽。至於日前剛在緯創公開賽奪冠的「微笑球后」曾雅妮，因腰部不適臨時退賽，預計本週五接受MRI檢查。

洪玉霖第一回合打出低於標準桿5桿的67桿，領先群雌。（TLPGA提供）洪玉霖第一回合打出低於標準桿5桿的67桿，領先群雌。（TLPGA提供）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中