高球》聲寶公開賽首輪 曾雅妮腰傷退賽、洪玉霖獵鷹秀暫居第1

洪玉霖第一回合打出低於標準桿5桿的67桿，領先群雌。（TLPGA提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕2025聲寶女子公開賽第一回合於今於南一高爾夫球場進行，開賽前在桃園中悅鄰居的加碼下，原總獎金750萬元已提高到770萬，更高的規格激勵選手上場拿出最佳表現。美國Epson Tour好手洪玉霖在鐵桿高效發揮下，本回合雖也吞下兩柏忌，但靠著1鷹、5鳥的進帳，整日繳出67桿暫列第一名。

今年10月起才開始返台參賽的洪玉霖，今天首輪火力集中在前9洞，至上半場結束已成功與對手間保持一定差距，幫助自己在本回合拔得頭籌：「要歸功於鐵桿表現是近期最好的一場。第9洞開球相當不錯，第2桿只剩230碼，我拿三號木桿打上果嶺後留下約5碼第一推距離，所以很順利地推進抓進老鷹。不過今天開球並非最佳狀態，加上最後幾洞體力有些下滑，揮桿節奏也有點跑掉，最後兩洞就吞下兩記柏忌；但我最後的擊球表現也不算差，只是切球結果沒能多帶點滾動距離，最後的推桿也沒能推進，儘管如此還是在可以接受的範圍內。」

洪玉霖今年在美國愛巡賽賽季初打出不錯的成績，3月的中佛羅里達錦標賽（Central Florida Championship）更取得並列第3名，但季中遭遇手腕傷勢使得多場比賽戰績不甚理想，後續她也接受中、西醫治療，加上愛巡賽於10月結束今年最後一場比賽，使得她不用再頻繁出賽而稍有休息空間，目前傷勢已恢復7成，「不少人建議我在美國休個幾場比賽好好養傷，但或許因為我的個性無法容忍自己閒下來，所以一直忍著參賽。回到台灣以後情況好很多，我不用那麼密集的比賽，球場我也比較熟悉，正好給我好好養傷的機會。」

今年曾在多場比賽首回合殺進領先組的陳之敏則是上演無柏忌，結束後繳出68桿，暫時獨居第2名。陳之敏認為，今天不僅鐵桿符合預期，開球木桿的發揮也讓她相當滿意，「今天感覺木桿的觸球紮實度真的很棒，都能達到自己要的碼數，鐵桿同樣也有極佳的手感，加上今天標準桿上果嶺高達17洞，甚至也製造許多剩3、4碼推桿的短推距離！雖然今天攻果嶺的成功率創造許多博蒂機會，但許多推桿都未能推進，今天總共累積31推，還有進步空間，希望明天能夠推好讓成績更上一層樓。」

前一場女子台巡賽事有著不俗表現的旅美女將林子涵，也成功延續近期好手感，至第17洞打完共抓下5鳥，雖可惜於收尾洞失誤吞下雙柏忌，但最後仍以69桿、第3名前進明天次輪比賽。至於日前剛在緯創公開賽奪冠的「微笑球后」曾雅妮，因腰部不適臨時退賽，預計本週五接受MRI檢查。

