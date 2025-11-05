自由電子報
體育 籃球 TPBL

TPBL》「咖哩飯拌不拌？」雲豹健行三劍客友情考驗爆笑不斷（影音）

2025/11/05 17:32

〔記者盧養宣／綜合報導〕桃園台啤永豐雲豹近日在官方頻道推出全新企劃影片，邀請陣中三名來自健行科大的年輕新星高錦瑋、丁冠皓、徐宏瑋，一同拍攝「豹青系列」影片，上週發布的首集影片透過問答遊戲輕鬆形式，展現隊內潛力新星間真實又有趣互動，今上架第二集則是互相為對方立下賽季目標，勉勵彼此成為更好的自己，並朝季後賽邁進。

首集企劃影片以「友情考驗」為主軸，由三位健行幫球員各自出題，考驗彼此了解對方程度，問題難度也由低到高，從生活類的「咖哩飯拌不拌？」、「喜歡聽什麼歌？」到難度最高的「準確的出生時間」，過程中笑聲不斷，還得面對隊友突如其來的爆料橋段，影片中不僅展現球員之間的幽默感，以及球隊特有的凝聚力與友誼，讓球迷看見更多球員場外的個人魅力。

今日上架的第二集企劃則以「賽季里程碑」為主題，球員們互相為彼此許下賽季目標，去年囊括多項獎項的高錦瑋收到「成為年度MVP」、「率隊前進季後賽」兩大里程碑，丁冠皓收到「場均得分上雙」以及「單季3分命中率四成」的賽季目標，今年選秀入隊的「泰雅新星」徐宏瑋則是收到「成為年度新人王」、「場均6分2助攻」的期許，三位健行幫球員透過這次溫馨又趣味的企劃，展現出「一家人」的團隊氛圍，並呼應本季口號「豹青頑張」展現的熱血精神。

影片最後，本季扛起副隊長重任的高錦瑋表示，新賽季有徐宏瑋、曹薰襄以及新洋將加入，期盼可以讓大家看到不一樣的雲豹，最後「健行三劍客」也一同向球迷喊話，本週11月8日、11月9日的主場開幕戰，一起來桃園巨蛋為台啤雲豹應援。

健行三劍客互相砥礪盼朝季後賽邁進。（雲豹提供）健行三劍客互相砥礪盼朝季後賽邁進。（雲豹提供）

