中職》「資訊量不足」 陳傑憲、吉力吉撈無法對中國CPB發表看法

陳傑憲和吉力吉撈．鞏冠。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕明年開打的中國棒球城市聯賽（CPB）不但英文縮寫和中職大聯盟CPBL只差1個字母，其中「上海兄弟」更因隊徽和隊名與中信兄弟相似引發台灣網路熱議，而這股討論潮也延燒至今天在高雄舉行的中職年度頒獎典禮，只是中職前任和現任球員工會理事長陳傑憲、吉力吉撈．鞏冠都因「資訊量不足」，無法對CPB發表看法。

統一獅隊長陳傑憲在今年5月卸任職棒球員工會理事長，交棒給味全隊隊長吉力吉撈．鞏冠，兩人今天也都分別因獲得外野手金手套獎和打點王獎項，出席中職年度盛會。

只是被問及在網路討論熱烈的CPB話題時，陳傑憲坦言在季後挑戰賽結束後休息的這兩個星期，「我跟社群有點脫離，這件事還是我早上起床上廁所時才看到，我沒有到很研究這件事情，以目前的我來說，資訊量不夠多，無法去做回應。」陳傑憲表示和老婆對於小孩的教育，就是希望他們遠離3C，所以自己往往忙到凌晨才會看到訊息，甚至連經紀人有時都找不到他。吉力吉撈則指出，對於中國CPB目前還沒有研究，「等我回去研究一下，再來看看可否發表看法。」

