自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》「資訊量不足」 陳傑憲、吉力吉撈無法對中國CPB發表看法

2025/11/05 17:49

陳傑憲和吉力吉撈．鞏冠。（記者李惠洲攝）陳傑憲和吉力吉撈．鞏冠。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕明年開打的中國棒球城市聯賽（CPB）不但英文縮寫和中職大聯盟CPBL只差1個字母，其中「上海兄弟」更因隊徽和隊名與中信兄弟相似引發台灣網路熱議，而這股討論潮也延燒至今天在高雄舉行的中職年度頒獎典禮，只是中職前任和現任球員工會理事長陳傑憲、吉力吉撈．鞏冠都因「資訊量不足」，無法對CPB發表看法。

統一獅隊長陳傑憲在今年5月卸任職棒球員工會理事長，交棒給味全隊隊長吉力吉撈．鞏冠，兩人今天也都分別因獲得外野手金手套獎和打點王獎項，出席中職年度盛會。

只是被問及在網路討論熱烈的CPB話題時，陳傑憲坦言在季後挑戰賽結束後休息的這兩個星期，「我跟社群有點脫離，這件事還是我早上起床上廁所時才看到，我沒有到很研究這件事情，以目前的我來說，資訊量不夠多，無法去做回應。」陳傑憲表示和老婆對於小孩的教育，就是希望他們遠離3C，所以自己往往忙到凌晨才會看到訊息，甚至連經紀人有時都找不到他。吉力吉撈則指出，對於中國CPB目前還沒有研究，「等我回去研究一下，再來看看可否發表看法。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中