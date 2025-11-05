自由電子報
MLB》道奇工具人赫南德茲與「屁屁刺青」合照！神秘屁股主人竟是他

2025/11/05 19:18

赫南德茲與「屁屁刺青」合照。（取自赫南德茲IG）赫南德茲與「屁屁刺青」合照。（取自赫南德茲IG）

〔體育中心／綜合報導〕道奇在今年世界大賽達成21世紀首度二連霸壯舉，資深工具人赫南德茲（Kiké Hernández）維持一貫搞笑與大剌剌個性，近日在Instagram上發布一張自己與「屁屁刺青」的合照，而他在節目上也爆料刺青的神祕主人。

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）、捕手史密斯（Will Smith）、工具人赫南德茲、投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow）與史奈爾（Blake Snell）近日登上美國知名脫口秀《吉米夜現場》（Jimmy Kimmel Live!），以輕鬆的談笑分享二連霸背後的心境。

節目開場，主持人金摩（Jimmy Kimmel）直呼，道奇已經締造王朝，羅伯斯笑著表示：「我想這次我們已經回答了所有關於『王朝』的質疑，雖然還是有些艱難的時刻，但洛杉磯的球迷始終相信我們。」談到封王遊行，首度參與的史奈爾笑著回憶：「以前我曾以觀眾身分站在人群裡，但這次我是那個被大家圍繞的人！」

當話題轉向慶功宴，赫南德茲爆料：「葉茲（Kirby Yates）在凌晨1點去刺了一個『傳說級刺青』！」就在最近幾天，赫南德茲才剛在自己的IG上發布一張自己與一個「神秘屁屁刺青」的合照，如今屁股主人曝光，就是38歲後援右投葉茲。

赫南德茲補充，葉茲菜鳥時期就曾放話，如果有天贏得世界大賽冠軍，就要在屁股上刺一個任天堂知名電玩角色「卡比（Kirby）」高捧冠軍金盃的圖案。對此史密斯也笑說：「他那天真的是最後一個還留在現場的人！」

葉茲（從左至右第3位）。（資料照）葉茲（從左至右第3位）。（資料照）

