中職》儘管家住桃園 行使FA的黃子鵬選擇球隊「不會有任何排斥」

〔記者倪婉君／高雄報導〕31歲樂天桃猿投手黃子鵬成為今年季後第1位行使自由球員權利的球員，今天出席隨冠軍隊出席年度頒獎典禮時說明自己決定行使權利的理由，就在於「這個機會得來不易」，而他也強調在選擇球隊時不會有任何排斥，並不會因為自己家住桃園，就因地緣關係選擇球隊。

「其實這是滿重大的決定，算是滿掙扎」，黃子鵬很感謝桃猿球團一直以來的照顧，而相處這麼久的教練團和隊友，都是他在做決定時最掙扎的點，「打到職棒，還是想要知道自己的價值，畢竟這個機會得來不易。」由於自己第一次行使，黃子鵬在對於選擇球隊，或是下一紙合約的年限，都要再和經紀公司好好討論。

由於朱育賢在去年季後行使自由球員權利時，面對來自高雄球隊台鋼雄鷹的積極爭取，其中一個考量點就是和家人已熟悉北部環境，最後他選擇從樂天桃猿轉戰味全龍，而婉拒台鋼的邀約。對於這個問題，黃子鵬則強調自己不會有任何排斥，況且在南部也有家人，不會成為他在選擇球隊時的考量點。

對於好友林安可行使旅外自由球員權利，黃子鵬坦言並沒有跟對方聊到這個話題，他說：「給對方一些空間，不管對方的決定是什麼，就是支持。」

