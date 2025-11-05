距道奇球場1小時 托倫斯市長來訪邀台南少棒赴美參加友誼賽

台南市長黃偉哲致贈托倫斯市長陳光豪，一頂印有台南字樣的棒球帽當記念。（南市府提供）

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市友誼市─美國加州托倫斯市長陳光豪（George Chen）今天由僑務顧問葉敏芬女士、清華大學副教授邱富源陪同到台南市政府拜會。他表示，自己算是台南的女婿，每次來台南都感受到像回家般的溫暖，希望能邀請台南的少棒球隊有機會到托倫斯練習或進行友誼賽，讓兩市的小選手開啟實質交流。

市長黃偉哲首先歡迎陳光豪市長再次到訪台南，他表示，台南是一個熱愛棒球的城市，今年7月份剛舉辦完每兩年舉辦一次的WBSC U12少棒錦標賽，上個月也甫舉辦完巨人盃國際少棒錦標賽。托倫斯市鄰近的洛杉磯有著非常有名的道奇隊，希望有機會讓台南的小選手到美國進行友誼賽交流，增加國際視野及與當地球隊交換球技。

陳光豪表示，洛杉磯即將於2028年舉辦奧運，該市自2024年起於暑假舉辦國際少棒友誼賽為奧運暖身，邀請日、韓、美的少棒球隊到美進行培訓與友誼競賽。托市更與洛杉磯道奇隊大谷翔平、山本由伸各自的故鄉日本奧州市、備前市締為友好城市，並於今年8月邀請大谷翔平之父大谷徹擔任教練的奧州市少年棒球隊到托倫斯市進行友誼賽。

市府表示，托倫斯市（City of Torrance）與台南市於2023年3月13日締結為友誼城市，該市位於美國洛杉磯郡西南部，距洛杉磯機場僅約30分鐘車程、距道奇棒球場僅約1小時車程。托市是加州連續蟬聯最安全排名的城市，也是美國汽車工業以及航太科技重鎮，TOYOTA與HONDA汽車在此設廠，許多日本、台灣、韓國移民選擇定居此市。

