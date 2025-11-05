自由電子報
體育 棒球

經典賽》12月會有35人名單！曾豪駒：「還沒通知完、不要急」

2025/11/05 18:51

曾豪駒。（資料照，記者林正堃攝）曾豪駒。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕為了備戰明年3月經典賽，台灣隊總教練曾豪駒將在14日親自帶隊赴日本情蒐，他也透露在12月會有35人名單出來，目前都在陸續通知中，而聽到有球員因未被通知到而擔心時，則笑說：「還沒通知完，不要急」。

經典賽台灣隊明年分在東京巨蛋舉行的預賽C組，同組的有日本、南韓、捷克和澳洲，其中南韓備戰積極，已展開集訓，並在11月8、9日和捷克隊進行交流賽，11月15、16日則在東京巨蛋和日本進行「侍JAPAN系列賽2025日本對南韓」的交流賽。台灣隊情蒐小組後天將前往南韓，而曾總則在14日帶隊赴日觀察日、韓對壘。

曾豪駒今以樂天桃猿首席兼打擊教練身分參加中職頒獎典禮，將和全隊共同在典禮領取今年中職總冠軍獎盃，他也表示，由於台灣大賽才剛打完，所以在經典賽的大名單縮小後，目前陸續去確認球員意願，而旅外球員方面，「我目前接收到的訊息，都是有意願。」旅日投手宋家豪今年傷癒復出後狀況不錯，本週末也將隨樂天金鷲來台和樂天桃猿進行交流賽，屆時就可讓曾總直接觀察身手，對此曾總則笑說：「他的能力本來就沒問題。」

