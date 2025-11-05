中職》會長蔡其昌報告3大改革！明年將聘日籍裁判

中職會長蔡其昌。（記者李惠洲攝）

〔記者林宥辰／高雄報導〕今中職頒獎典禮上，中職會長蔡其昌向球迷報告，明年聯盟將有全新APP系統，並持續精進裁判、聘用日籍裁判，並啟用Trackman系統。

蔡其昌說：「大家知道我不喜歡致詞，但要謝謝乾爹乾媽，謝謝高雄，開始跟結束都在高雄，也謝謝明台產險，持續擔任我們的合作夥伴。最後謝謝球迷朋友 有你們，職棒36年走到今天一起寫下歷史，寫下場均破萬成績單，大巨蛋明星賽最高8萬，是不可能再破的紀錄。」

請繼續往下閱讀...

蔡其昌接著向球迷報告3件事：「上任之時，首先是簡單的、不用花錢跟容易的先做，現在要開始複雜的。首先，明年開始推出全新的APP系統；第二，我們要持續精進裁判；第3，明年開始測試Trackman系統，我們要落實好壞球可以挑戰的機制，這是今天要跟各位報告的。」

蔡其昌講到「精進裁判」時，全場爆出如雷掌聲。蔡其昌補充，除了持續加強力度，也要招聘更多裁判人才，考核獎懲機制才能落實，蔡其昌也說：「明年增加日籍裁判，希望對整體互動品質再提升。」

蔡其昌說，沒有6球團在背後同意跟支持，聯盟也沒辦法精進，所以也要感謝6球團支持。

蔡其昌下午在個人社群，曾提及中國成立棒球聯賽一事，並對聯盟更名議題採開放態度。今致詞時，蔡其昌並未正面再提到此事，但他暗指說：「這36年來，從來不是一帆風順，都會有挑戰。就像今天，大家都知道有挑戰。但會長相信，只要大家團結在一起、自己爭氣，持續精進，守護台灣棒球運動，一定還能再更好。」

