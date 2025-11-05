自由電子報
體育 競技運動 桌球

WTT冠軍賽》決勝時刻偷長球得手 林昀儒5局險勝篠塚大登挺進16強

2025/11/05 19:42

林昀儒在男單首輪驚險擊敗日本好手篠塚大登，晉級16強。（取自WTT官網）林昀儒在男單首輪驚險擊敗日本好手篠塚大登，晉級16強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕「沉默刺客」林昀儒今晚在2025年WTT法蘭克福冠軍賽首輪，歷經一場驚心動魄的5局大戰後，以3:2擊退世界排名29的日本好手篠塚大登，連續3年挺進16強，下一輪將對決世界排名25的南韓名將李尚洙。

世界排名11的林昀儒去年世界團體錦標賽曾和篠塚大登交手，當時歷經5局大戰才以3:2獲勝。21歲的篠塚大登在今年杜哈球星挑戰賽連續擊敗瑞典名將卡爾森、斯洛維尼亞一哥約基奇和香港好手黃鎮廷，直到4強才敗給丹麥名將葛洛斯，打出今年國際賽代表作。

2023年在這項賽事封王的林昀儒，首局在開局8:7領先下連丟4分，8:11讓出，但次局他立刻做出調整，3:1開局後，一路領先以11:4扳回一城。關鍵第3局，小林在開局2:6落後下連追3分，迫使對手喊出暫停，重回比賽後又打出一波6:0攻勢，11:6將對手定桿。

篠塚大登在第4局展開反撲，5:2開局後始終維持領先優勢，以10:7率先聽牌，林昀儒雖奮力化解2個局點，但決勝關頭，篠塚反手發球搶攻得手，11:9扳平戰局。

決勝局高潮迭起，林昀儒在開局3:0領先下被追到7平，隨後更出現發球失誤陷入7:8落後。危急時刻，小林叫出暫停，恢復比賽後，雙方再度戰成9平，決勝時刻，小林在相持大戰中正手搶攻得手，隨後偷長球戰術也奏效，最終以11:9驚險獲勝。

林昀儒之前和李尚洙交手3次，以2勝1負略佔上風，今年雙方兩度遭遇，李尚洙在仁川冠軍賽4強戰以4:2獲勝，小林則在歐洲大滿貫賽首輪以直落三完成甜蜜復仇。

