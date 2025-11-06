自由電子報
MLB》山本由伸完美無瑕宛如機器！道奇主帥：跟大谷一樣超越人類...

2025/11/06 06:45

大谷翔平、山本由伸。（資料照）大谷翔平、山本由伸。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）與球員近日登上美國知名脫口秀《吉米夜現場》（Jimmy Kimmel Live!）分享世界大賽二連霸心境，談到兩位日本球星山本由伸與大谷翔平時，道奇隊友們都直言他們就像機器人。

主持人金摩（Jimmy Kimmel）提到在世界大賽拿下3勝並奪下MVP的山本由伸，開玩笑詢問羅伯斯：，「他是不是機器人啊？那種球速加上那麼精準的控球，根本完美無瑕！」羅伯斯笑著回應：「沒錯！他是被程式設計過的！」接著說道：「他就像（大谷）翔平一樣，有種超越人類的特質，總是力求完美，即便在訓練中也是如此。」

道奇塞揚強投史奈爾（Blake Snell）也補充：「在牛棚時也是那樣，他的動作、表現始終如一地沉穩，我們大家都叫他『堅不可摧的機器』。」

被問及大谷與山本的關係是否像親兄弟，羅伯斯表示：「沒錯，翔平像哥哥，由伸像弟弟。當翔平安靜時，由伸也跟著安靜；當翔平笑了，由伸也會跟著笑。兩人都追求完美，互相激勵與較勁，這對他們都是很棒的良性競爭。」

捕手史密斯（Will Smith）也提到：「時在牛棚看到他們聊天，幾乎不需要說話，就好像能用動作和笑聲互相交流一樣，看了真的有點羨慕。」工具人赫南德茲（Kiké Hernández）更開玩笑：「我們有時會打賭，到底哪一個會先放棄當人類！」

