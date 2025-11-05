棒球》瘋搶台灣棒球好手 中國CPB聯賽缺誘因、韓職新制來勢洶洶

中國新創棒球聯賽「中國棒球城市聯賽」（CPB）明年開打。（翻攝自臉書）

〔記者羅志朋／台北報導〕中國棒球城市聯賽（CPB）明年1月開打，未來朝職業化的目標邁進，有人憂心台灣棒球人才恐出走流失，事實上，球界人士指出，CPB的成立並不會衝擊中華職棒發展，反而是韓國職棒明年即將實施的「亞洲外援制度」，可望吸收台灣好手加入，影響層面還比較大。

前中職教練劉志昇在中國教球15年，非常了解對岸棒球發展現狀，他解釋，CPB明年1月先打1個月比賽，先前集訓1個月，其實是「打短工」的概念，並不是真正的「職棒」，各隊也不會和選手簽長約，可能會吸引部分台灣業餘球員或被職棒釋出的選手，但不至於衝擊中華職棒一、二軍戰力，CPB中國選手來源是素人和專業隊退役球員，各省專業隊現役球員都編制在國營事業體系，他們有合約在身，幾乎不可能來打CPB賽事，而中國要發展職棒還有很長一段路要走。

明年韓職將實施「亞洲外援制度」，以亞洲棒球總會24個成員國為標準的亞洲國籍及澳洲球員為適用對象，以韓職10隊來說，每隊能引進1名前一年或當年度隸屬於亞洲聯盟（含澳職）的球員，守位則沒有限制。

目前韓職每隊一軍只能有3名洋將，且投、野至少各1人，明年亞援制度正式上路，各隊等於能多用1名洋將，台灣、日本、澳洲選手都是韓職球隊獵才目標，韓職在每位亞援首年的支出上限為20萬美元，包括年薪、簽約金、激勵獎金和轉隊費，且每月薪水最高不得超過2萬美元，若續約每年球員的年薪上限可增加10萬美元。

事實上，目前已有韓職球隊鎖定台灣旅外球員準備網羅，採用的正是亞援制度，今年有不少日本投手來中職發展，即使只能在二軍出賽，他們仍甘之如飴，為的就是在中職投出好成績，讓韓職球隊看到，明年就有機會透過亞援制度轉戰韓職。

催生韓職亞援的關鍵人物是前日本獨立聯盟右投白川惠翔，由於洋將耗損嚴重，2023年季後韓職決議推行「6週短期替代洋將」制度，若陣中洋將受傷長期缺陣，可被列入至少6週的復健名單，找來的替代洋將不佔換洋將次數，縮小各隊戰力差距。

去年季中SSG登陸者洋投力亞士（現效力富邦悍將）因傷長期脫離戰線，便延攬日本獨盟右投白川惠翔，做為6週短期替代洋將，他先發5場拿下2勝2敗、防禦率5.09，後來斗山熊因洋投威達爾（曾效力樂天桃猿）進入復健名單，白川惠翔合約期滿轉投斗山，薪資從180萬日圓翻倍成長至400萬日圓，先發7場繳2勝3敗、防禦率6.03。

儘管白川惠翔帳面成績平平，但他年輕有潛力又能吃局數頗受好評，間接催生今年1月韓職理事會拍板定案，明年將啟動亞洲外援制度，意味各隊一軍可登錄「3+1」名洋將。

