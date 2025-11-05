三太子盃》生子後氣勢旺！老將莊吉生激戰3小時驚險逆轉勝

莊吉生。（記者陳志曲攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕莊吉生激戰近3小時化解賽末點，6：7（5：7）、6：3、7：6（8：6）大逆轉法國左手拍韋伯（Arthur Weber），36歲地主老將在2025台灣華國三太子國際男網挑戰賽單打開胡，也是暌違6年於國內挑戰賽贏球。

「快兩年沒打3小時比賽，真的很累，不知道怎麼贏的，反正就拚到底。」莊吉生自2019年海碩盃以來重返國內職業賽，把握三太子盃外卡搶下辛苦勝利，讓已為人父的他和家人相當開心，賽後朋友還爆料，韋伯發球時寶貝兒子剛好叫一聲，結果對手真的雙發失誤，「我是沒聽到啦，但老婆跟快滿周歲的小朋友在場邊加油，場上確實更有能量，第一次以爸爸身分在台灣打挑戰賽，能贏球也別具意義。」

請繼續往下閱讀...

莊吉生。（記者陳志曲攝）

莊吉生2023年杭州亞運男雙鍍金後，去年摔傷髖關節動刀休兵逾500天，今年9月上海挑戰賽拿到雙打亞軍，如今三太子盃又驚險逆轉勝，足令老將士氣大振，明天16強對決日本第2種子西岡良仁也更有信心，「他拿過仁川亞運金牌，也是左手持拍，經驗和打法都比法國對手更好，我要充分休息調整才能拚這場硬仗。」

莊吉生與33歲的韋伯開賽盤中互破，搶7時從4：3連掉3分，首盤拱手讓人。次盤台將重振旗鼓，第6局搶攻破發力保領先，順勢扳回一城。決勝盤台法雙雄兩度互破纏鬥，戰線再度逼進搶7，莊吉生展現韌性與鬥志，不但克服1：4落後，5：6時更頂住壓力搶救賽末點，一鼓作氣倒趕關鍵3分，耗費2小時54分鐘後來居上驚險翻盤。

莊吉生。（記者陳志曲攝）

莊吉生。（記者陳志曲攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法