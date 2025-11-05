自由電子報
體育 競技運動 桌球

桌球》信仰帶來力量 17歲蔡天羽力退廖振珽初嘗成人國手滋味

2025/11/05 20:26

金石乒乓小將蔡天羽連闖6關，首度入選成人國手。（取自WTT官網）金石乒乓小將蔡天羽連闖6關，首度入選成人國手。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／台北報導〕17歲的金石乒乓小將蔡天羽今天在115年度中華桌球排名資格賽男子第一次賽衝關賽，以3:2扳倒12度入選國手的一銀好手廖振珽，首度當選成人國手，他直呼，「意想不到，完全無法想像!」

為了追尋桌球夢想，家住新北三重的蔡天羽一路南下，修德國小畢業後先進入桃園國中，接著再加入金石乒乓就讀嘉義高中。經過多年的努力，終於在今年迎來大爆發，他先獲得17歲組青少年國手第3名，又首次當選19歲國手，這次排名資格賽，他一路擊敗徐子鈞、莊家權、黃培祐、葉致緯、汪品翰，最後一輪再力退從未贏過的廖振珽，報了去年排名資格賽辦決選落敗的一箭之仇。

蔡天羽說，這次排名賽就是抱著挑戰者的心態，畢竟好手那麼多，不太敢去想會當選，就是1分1分去把握住，不放棄每一個機會，把自己的能力發揮出來。

自律又有禮貌是蔡天羽給人的印象，這和他的信仰有關，他在國小二年級就成為虔誠的基督徒，他表示，信仰在桌球路上幫助他很多，他每天睡前、比賽前都會禱告，心裡也更安穩，「比賽時大家都會緊張，我就是保持平常心，平時練球時多付出、多努力，至於結果就交給上帝，相信上帝會帶給我力量。」

男子第一次賽另一邊，19歲的一銀好手張佑安也連續擊退黃毓仁、施佳宏、彭王維、楊皓任，衝關賽對決17歲的合庫新星郭冠宏，重演今年新加坡青少年大滿貫4強賽戲碼，當時張佑安以4:3險勝，今天再度交鋒，張佑安還是3:2驚險過關，連續4年當選國手。

