中職》明年打完就達成「平野的目標」 李振昌戴眼鏡領東山再起獎有用意

李振昌。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕39歲中信兄弟投手李振昌今天領取2018年返台以來的第1座獎項，就是東山再起獎，他幽默表示這是因為自己夠老才能拿到，而由於和兄弟的複數年合約到明年底結束，他則表示明年就是40歲，「也許明年打完就休息啦，因為平野（惠一）有講過一句話，能打到40歲的選手不容易，我達到他的目標，就走一步看一步了。」

李振昌是潘威倫在2019年成為首名東山再起得主後，歷來的第6位得主、第3名投手，他在2023年5月出車禍導致右肩鎖骨骨折，今年表現漸入佳境，下半季拿下11場中繼成功，締造連續21場無失分紀錄，獲得這座獎項肯定，他說：「從2018年回來沒有拿過任何獎項，沒想到第1個獎項是東山再起獎，謝謝球迷一直鼓勵我。」

在受傷過後沒有放棄，李振昌認為這是老天爺給自己的考驗，「我的右手開過太多次刀，每次復健都是老天爺給我的考驗，考驗我的耐心，讓我可以放慢腳步。蹲下來，再跳得更高。」李振昌曾說不知道自己能不能打到40歲，如今明年就將進入不惑之年，他則表示就在能丟球的時候，盡量幫助學弟，「這樣對台灣棒球會比較有幫助。」

戴著眼鏡出席頒獎典禮，李振昌的斯文造型獲得球迷好評，他則透露，「其實因為我怕閃光看不到感謝的字，所以就把眼鏡戴起來。」李振昌說自己沒有近視，但有閃光，晚上開車的時候，燈打過來，有時候會看不太到，「比賽不會啦，雖然有時候還是會霧霧，就盡可能看捕手在哪邊。」

