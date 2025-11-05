TPBL》湯普金斯關鍵罰球 夢想家險勝攻城獅收本季主場首勝

夢想家湯普金斯。（TPBL提供）

〔記者盧養宣／台中報導〕福爾摩沙夢想家今在主場迎戰新竹攻城獅，打完前三節平手的兩隊激戰至最後一刻，攻城獅雖靠狀元劉丞勳在倒數3秒放進追平2分，不過夢想家湯普金斯關鍵2罰1中，終場以82：81險勝，本季首度在主場開胡。

夢想家今未登錄當家中鋒高柏鎧，新洋將湯普金斯迎來本季初登場，兩隊上半場有來有往，打完前兩節以40：40平分秋色，攻城獅上半場團隊命中率42.1%，不過出現11次失誤，德魯拿下全隊最高9分，夢想家團隊命中率僅30.2%，但外線12投6中，三分球命中率50%，忻沃克、霍爾曼各有10分進帳。

請繼續往下閱讀...

易籃後，攻城獅在帕塞獅火力挹注下拉出一波14：7攻勢，不過他隨後因陷入犯規麻煩退場，夢想家此節克服最多9分落後，在林俊吉壓哨三分破網下，在末節開打前幫助球隊追到61：61。

林俊吉決勝節延續手感，帶領夢想家打出13：4的一波流取得超前，霍爾曼在倒數6分鐘外線破網助隊拉開到79：65，不過攻城獅靠曾柏喻、德魯外線破網又將差距縮小至個位數，帕塞獅在倒數1分15秒的勾射得手先幫攻城獅追到只剩3分差，雖然接下來湯普金斯跳投得手再幫夢想家擴大差距，但德魯三分破網，攻城獅在倒數35秒追到只剩2分差。

馬建豪在關鍵時刻發生傳球失誤，劉丞勳倒數10秒切入上籃得手放進追平2分，但他隨後犯規將湯普金斯送上罰球線，湯普金斯2罰1中，夢想家以1分差險勝，拿下本季第2勝。

夢想家今5人得分超過雙位數，霍爾曼拿下全隊最高18分，湯普金斯初登場挹注17分、12籃板，忻沃克13分，恩尼斯11分、10籃板，林俊吉挹注10分。攻城獅方面，德魯24分、18籃板，帕塞獅17分，曾柏喻10分是本土最佳。

夢想家湯普金斯。（TPBL提供）

攻城獅德魯（左）。（TPBL提供）

夢想家忻沃克。（TPBL提供）

攻城獅朱雲豪（左）、劉丞勳。（TPBL提供）

夢想家恩尼斯。（TPBL提供）

夢想家蔣淯安。（TPBL提供）

夢想家李德威。（TPBL提供）

馬建豪（左）、簡浩。（TPBL提供）

攻城獅曾柏喻。（TPBL提供）

攻城獅帕塞獅。（TPBL提供）

攻城獅總教練威森。（TPBL提供）

林俊吉。（夢想家提供）

林俊吉。（夢想家提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法