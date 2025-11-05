自由電子報
體育 即時新聞

外交部、運動部召開首場雙部長會議 討論明年亞運協作

2025/11/05 21:38

外交部長林佳龍與運動部長李洋5日在外交部召開雙部長會議，攜手推動運動外交。（外交部提供）外交部長林佳龍與運動部長李洋5日在外交部召開雙部長會議，攜手推動運動外交。（外交部提供）

〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部長林佳龍與運動部長李洋今（5）日在外交部召開雙部長會議，攜手推動運動外交。林佳龍表示，相信未來兩部能組成「運動外交最佳協作聯隊」，以團隊精神共同為台灣的運動外交打拚；外交部說明，雙方在會議中討論「太平洋三友邦運動人才培育計畫」等兩部推動的具體合作計畫，並針對2026年名古屋亞運與2028年洛杉磯夏季奧運等賽事，先期討論如何提早展開及加強協作。

林佳龍在會中指出，台灣的運動和外交在國際舞台上都可能面對打壓與不公平的待遇，但是我們始終持續努力在國際上爭取平等參與，為台灣外交及運動開拓更寬廣的國際空間。

林部長強調，「部部都是外交部」，特別是近年來「Team Taiwan」在國際運動賽事屢傳捷報，振奮人心，而當我國代表隊遠赴海外征戰，外交部及駐外館處總是扮演選手最堅強的後盾，提供必要協助，相信未來兩部能組成「運動外交最佳協作聯隊（Team of Teams）」，以團隊精神共同為台灣的運動外交打拚。

外交部表示，本次雙部長會議中，林佳龍與李洋針對多項具體合作計畫進行討論，包括兩部協力推動「太平洋三友邦運動人才培育計畫」，內容涵蓋「派遣教練協訓」、「移地訓練」等；並就台灣代表隊參加2026年名古屋亞運與2028年洛杉磯夏季奧運等國際重要運動賽事，先期討論兩部如何提早展開及加強協作，成為台灣運動選手最堅強的後盾，同時藉國際賽事的機會向世界行銷台灣。

外交部指出，兩部也將加強協力推動運動平權，如組團參加明年7月9日至11日在英國伯明罕舉辦的「國際女性與運動小組」（IWG）全球高峰會並發表專題等，展現台灣在促進性別平權和運動發展的努力與貢獻。

外交部指出，這是兩部首次舉行部長層級會議，我國無任所大使劉柏君、外交部次長吳志中及運動部次長鄭世忠也出席與會，會中討論首階段兩部重點合作項目，包括加強推動與我邦交國運動交流、強化國際重要運動賽事協作機制，以及協力推動運動平權等。

