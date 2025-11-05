桌球》讓2追3逆轉16歲陳忞昕 鄭先知奪回失去1年的國手頭銜

國泰女將鄭先知在女子第一次賽連闖6關，率先出線。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／台北報導〕國泰隊「桌球甜心」鄭先知今天在115年度中華桌球排名資格賽女子組第一次賽衝關賽，克服局數0:2落後，以3:2逆轉16歲的合庫小將陳忞昕，奪回失去1年的國手頭銜，也是她生涯第15度入選成人國手。

32歲的鄭先知在101年至113年連續13年領到國手當選證書，但去年因車禍官司纏身，心情大受影響，加上太想贏，多次被對手逆轉，只差1顆球和排名賽資格擦身而過。今年鄭先知在官司告一段落後，捲土重來，一路擊敗詹昀臻、鄭樸璿、林琬容、巫嘉恩、李昱諄，最後一輪決勝局在9:10絕境下，化解1個賽末點後以13:11驚險過關。

鄭先知表示，其實今年排名資格賽遇到很多困難，包括半決選對李昱諄、決選對陳忞昕都處於下風，最後都是贏在堅持，「這次在解決困難的意志品質上體現得還不錯。」

能在第一次賽就脫穎而出，鄭先知也特別感謝教練宋曉彤在賽前戰術布置及賽後復盤對她的幫助，35歲的宋曉彤去年巴黎奧運曾擔任南韓國家隊數據分析師，今年應邀來台執教。

由於去年未能入選國手，鄭先知今年只參加新加坡、美國大滿貫賽兩場國際賽，世界排名也滑落至209名，但她的實力仍獲得日本T聯賽的肯定，在九月加入九州未來太陽隊，和南韓一姐申裕斌同隊，她表示，她在日本T聯賽第一次出賽就遭遇鄭怡靜、朱雨玲等世界頂尖高手，讓她收穫良多。

另一場第一次賽衝關賽，20歲的合庫新秀陳琦媗以3:1力退國泰女將彭郁涵，連續兩年闖進國手排名賽。

