體育 棒球 中職

中職》成為史上第1人卻可以忍住不哭 林詩翔：「拿到真正的勝利再去哭」

2025/11/05 22:29

年度最佳新人獎林詩翔。（記者李惠洲攝）年度最佳新人獎林詩翔。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕24歲的台鋼雄鷹投手林詩翔今天成為締造中職新頁，成為史上包辦救援王和新人王的第1人，但他兩次上台雖然緊張卻都保持沉穩，尤其拿下一生只有一次的最佳新人獎項，他更是穩住情緒，將自己準備好的感謝詞講完，「因為我的個性就是這樣，我不喜歡讓大家看到不好的一面，雖然哭不是壞事，但要拿到真正的勝利再去哭。」

林詩翔在2022年選秀落榜，儘管一度想放棄，但他還是勇敢挑戰，隔年再度報名獲台鋼以第8指名選進，還在今年上演超勵志故事，不但出賽數60場是個人去年球季的倍數成長，累計60.1局投球收下5勝6中繼和30救援成功、防禦率1.79，更是幫助台鋼在今年球季能達成5成勝率的一大功臣。

「今年很多次第一次，像明星賽也是第一個上去投，這次頒獎也是第一個上去」，林詩翔如今更成為中職史上第1位「拿下新人王的救援 王」，他表示自己必須更努力，才能再往「第一」更靠近。

儘管在台下接受訪問的神情緊張，但林詩翔上台後卻能保持沉著，且就算拿下新人王想哭，他也能夠忍住，「我不太容易在大家前面哭，因為我覺得會不好看，因為我的個性就是這樣，我不喜歡讓大家看到不好的一面。」他也期許自己未來要更好，表示往後仍然會不斷去跟其他球員和教練請教，「我會不斷地問，問出一個好的結果，看能不能用在自己身上。」

