TPBL》天堂地獄一瞬間！狀元劉丞勳自責落淚 「人生第一次為了籃球哭」

〔記者盧養宣／台中報導〕新竹攻城獅今踢館福爾摩沙夢想家，狀元劉丞勳倒數3秒放進追平分，但隨後的犯規讓對手以罰球險勝，經歷「天堂地獄一瞬間」，他賽後進到休息室也自責落淚。

劉丞勳今手感不佳，前7次出手都落空，末節攻城獅克服最多14分落後，倒數3秒劉丞勳展現強心臟，上籃得手放進追平分，讓比賽再度出現懸念，可惜他接下來防守時被吹犯規，讓湯普金斯站上罰球線，夢想家以82：81險勝。

對於此役手感低迷，劉丞勳表示，比賽就像人生一樣，不可能每一場手感都很好，但這些經驗都是成長的一部分，對於追平一擊，他指出，「教練是想做給5號位，但大家都沒有空檔，我就處理掉這顆球。」坐在一旁的總教練威森表示，他認為劉丞勳的上籃應該要有加罰機會，「我不能再說更多了，但我認為這是犯規。」

事實上，劉丞勳今一進到休息室就落淚，他坦言，讓球隊輸了這場比賽很自責，「這是很好的經驗，如果下次再遇到，就不會再犯一樣的錯了。」

對於倒數3秒展現強心臟的追平分，劉丞勳表示，主要是隊友都沒有空檔，自己就將球處理掉，雖然當下很開心，但很可惜最後沒能讓球隊有延長賽的機會。

踏入職業賽場第3戰就流下自責的眼淚，他透露，想不到自己上次哭是什麼時候了，「應該是人生第一次為了籃球哭，但至少早一點遇到問題，剛剛很多學長也都跟我說，賽季還很長，這會是很好的學習經驗。」

