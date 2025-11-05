自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》洋基續留左手怪投不留火球男「千層麵」！美媒曝牛棚補強規劃

2025/11/05 23:16

希爾。（資料照）希爾。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》記者卡斯提洛（Jorge Castillo）報導，洋基宣布將執行35歲後援左投希爾（Tim Hill）下季300萬美元（約9270萬新台幣）球隊選項，讓他續留條紋軍。

洋基在去年6月20日簽下希爾，原先在白襪防禦率破5的他成為條紋軍牛棚主力之一，自與洋基簽約以來，希爾登板多達105場比賽為全隊之最。今年季前洋基與希爾簽下1年285萬美元合約，外帶2026年300萬美元球隊選項。

本季希爾出賽70場投67局為洋基牛棚之最，繳出3.09防禦率，64.8%滾地球率在所有大聯盟後援投手中排名第2，僅次於費城人火球終結者杜蘭（Jhoan Duran）；此外，希爾近2年為洋基在季後賽累積11.3局投球，僅失掉1分責失分，防禦率0.79。

另外卡斯提洛還透露，洋基決定不執行31歲牛棚火球男「千層麵」羅艾西加（Jonathan Loáisiga）下季500萬美元球隊選項，讓他成為無受限自由球員。本季羅艾西加持續受到傷勢困擾僅出賽30場，29.2局投球防禦率4.25。

《The Athletic》報導，洋基本季牛棚防禦率4.37位居全大聯盟第23名，休季依舊是重點補強區塊，據悉貝納（David Bednar）、多法爾（Camilo Doval）與克魯茲（Fernando Cruz）幾乎確定會獲得續留，小萊特（Mark Leiter Jr.）與柏德（Jake Bird）也有機會留用，但仍未定案。

隨著明星終結者威廉斯（Devin Williams）與主力後援威佛（Luke Weaver）成為自由球員，洋基預計在未來幾週內尋找更多能勝任高張力局數的後援投手。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中