MLB》洋基續留左手怪投不留火球男「千層麵」！美媒曝牛棚補強規劃

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》記者卡斯提洛（Jorge Castillo）報導，洋基宣布將執行35歲後援左投希爾（Tim Hill）下季300萬美元（約9270萬新台幣）球隊選項，讓他續留條紋軍。

洋基在去年6月20日簽下希爾，原先在白襪防禦率破5的他成為條紋軍牛棚主力之一，自與洋基簽約以來，希爾登板多達105場比賽為全隊之最。今年季前洋基與希爾簽下1年285萬美元合約，外帶2026年300萬美元球隊選項。

本季希爾出賽70場投67局為洋基牛棚之最，繳出3.09防禦率，64.8%滾地球率在所有大聯盟後援投手中排名第2，僅次於費城人火球終結者杜蘭（Jhoan Duran）；此外，希爾近2年為洋基在季後賽累積11.3局投球，僅失掉1分責失分，防禦率0.79。

另外卡斯提洛還透露，洋基決定不執行31歲牛棚火球男「千層麵」羅艾西加（Jonathan Loáisiga）下季500萬美元球隊選項，讓他成為無受限自由球員。本季羅艾西加持續受到傷勢困擾僅出賽30場，29.2局投球防禦率4.25。

《The Athletic》報導，洋基本季牛棚防禦率4.37位居全大聯盟第23名，休季依舊是重點補強區塊，據悉貝納（David Bednar）、多法爾（Camilo Doval）與克魯茲（Fernando Cruz）幾乎確定會獲得續留，小萊特（Mark Leiter Jr.）與柏德（Jake Bird）也有機會留用，但仍未定案。

隨著明星終結者威廉斯（Devin Williams）與主力後援威佛（Luke Weaver）成為自由球員，洋基預計在未來幾週內尋找更多能勝任高張力局數的後援投手。

